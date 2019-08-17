نظام نور : رابط وخطوات التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد  1441

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل للطلاب في “نظام نور” لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 1440 – 1441 هـ، ليتمكن أولياء الأمور والطلاب من خلال رابط وزارة التعليم و الاستفادة من خدمات التسجيل للطلاب بواسطة رقم الهوية، ويقدم الموقع العديد من الخدمات لأولياء الأمور مثل معرفة نتائج الطلاب في جميع المراحل لجميع المدن والمحافظات بالمملكة العربية السعودية في كافة المراحل الإبتدائية والثانوية العامة والإعدادية فور إعلان النتائج من قبل الوزارة .
خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور
يمكن للطلاب الجدد التسجيل في نظام نور التي اطلقته وزارة التعليم بالسعودية، ليتمكن اولياء الأمور من تسجيل أبناءهم بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني، كما تهدف المملكة العربية السعودية إلى تفعيل الطرق التكنولوجية الحديثة للمواطنين والوافدين لتوفير الوقت والجهد عليهم، ومن خلال الخطوات التالية سوف نتعرف معا متابعي موقع كلمة دوت أورج على خطوات التسجيل في نظام نور لطالب جديد .
- الخطوة الاولي هي الدخول على الموقع الرسمي لـوزارة التعليم وهو موقع نظام نور.
- ثم قم بكتابة اسم المستخدم و تسجيل كلمة السر .
- قم بإدخال رمز التحقق المطلوب، وقم بالنقر على كلمة “تسجيل دخول ” .
- قم بكتابة رقم سجل ولي امر الطالب.
- ثم قم بتسجيل الاسم المقترح، واضغط على اختيار “تسجيل” .
- ثم قم بالنقر على “تسجيل طالب جديد” .
- سوف تظهر لك اختيارين تسجيل “طالب في الروضة” ، أو تسجيل في “الصف الاول الابتدائي” .
- ادخل رقم هوية الطالب ثم سجل صلة القرابة .
- قم بإدخال تاريخ ميلاد الطالب، سوف يتم تحديد المستوي المناسب للطالب.
- سوف تظهر لك قائمة لتحديد الصف، قم بإختيار المستوي للطالب، ثم قم بتعبئة بيانات الطالب كاملة .
- قم بإختيار أسم المدرسة، ثم انقر على “أتعهد بأن جميع البيانات المسجلة صحية”.
- ثم انقر على كلمة “تسجيل” ، وبهذه الخطوات تكون اتممت عملية التسجيل في نظام نور .
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