نظام نور المركزي | انطلاق الاختبارات المركزية بالمملكة لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة

نظام نور لنتائج طلاب الاختبارات المركزية مع اقتراب امتحانات واختبارات نهاية العام بالمملكة السعودية تنطلق الاختبارات المركزية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وكذلك المرحلة المتوسطة، على أن تبدأ الاختبارات المركزية يوم الأحد 9 شعبان 1440، وتستمر هذه الاختبارات لمدة 5 أيام، هذا وقد قررت وزارة التعليم السعودية تطبيق هذه الاختبارات المركزية قبل البدء والشروع في اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، ويرجع ذلك للتعرف على المستوى التعليمي الفعلي لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة قبل بدء اختبارات نهاية العام، وذلك حتى يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من اللحاق بما فاتهم من تحصيل المواد الدراسية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار وزارة التعليم بتطبيق الاختبارات المركزية سيشمل جميع مدارس التعليم العام الحكومي والمدارس الأهلية، وذلك مع بداية الأسبوع ا15 من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1439- 1440هـ، على أن يتم استثناء المدارس المشاركة في الاختبارات الوطنية والدولية من تطبيق الاختبارات المركزية عليها.



نظام نور لنتائج طلاب الاختبارات المركزية

ومن الجدير بالذكر أن الهدف من هذه الاختبارات هو الحصول على مؤشرات حقيقية بطريقة علمية عن مستوى الطلاب، وكذلك التعرف على مدى جودة المنظومة التعليمية بالمملكة، وذلك حتى يتم تقديم الدعم اللازم لهذه المنظومة التعليمية من خلال الإطلاع على مستوى التعليم بالمملكة السعودية، والعمل على تحديد ما يجتاحه النظام التعليمي من احتياجات تدريبية للمعلم بالمدارس السعودية، وتوفير المعلومات الدقيقة والصحيحة التي يجتاحها الباحثون في مجال تطوير التعليم بالمملكة، وذلك من خلال وضع برامج متابعة دقيقة لتحديد مستوى أداء الطلاب.



أما عن الاختبارات المركزية التي تشمل طلاب المرحلة الابتدائية والتي تخص طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بالصف الثالث في مادة “القراءة”، والصف السادس في مواد “القراءة والرياضيات والعلوم”، كما تستهدف الاختبارات المركزية طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة وتشمل هذه الاختبارات طلاب الصف الثالث المتوسط في مواد “القراءة والرياضيات والعلوم”.

هذا وقد صرحت وزارة التعليم بالمملكة أن أسئلة الاختبارات المركزية تم صياغتها مركزيا، حسب المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وذلك في مواد القراءة، والرياضيات، والعلوم، وتم وضع هذه الأسئلة بمعرفة خبراء مختصين من التعليم والتربية.

أهداف الاختبارات المركزية

نظام نور لنتائج طلاب الاختبارات المركزية

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم قد أكدت بوجود لجنة تنفيذية برئاسة مدير التعليم في كل منطقة تعليمية، وذلك لتوزيع المدارس والمشرفين في جميع التخصصات، وأضافت الوزارة أنه سيتم إرسال نماذج إجابة الاختبارات لحساب مدير المدرسة، وأن تصحيح الاختبارات المركزية سيكون آليًا وفقاً لما تحدده اللجنة، وذلك حسب حجم وطبيعة المنطقة الجغرافية لكل إدارة تعليمية تابعة للوزارة، وبعد الانتهاء من تصحيح الإجابات سيتم رفعها على نظام نور لنتائج الطلاب،وسوف يتم تحليل النتائج، وإصدار تقرير نهائي بنتائج الاختبارات المركزية

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاختبارات لتحديد المستوى فقط، ولن يكون لها أي أثر يذكر على نجاح الطلاب والطالبات أورسوبهم، كما لن يكون لهذه الاختبارات أثر على تقويم المعلمين بالمدارس أو حتى ترتيب المدارس أو الإدارات.

← آخر خبر: