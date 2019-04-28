نظام نور | نتائج الطلاب برقم الهوية 1440 الفصل الدراسي الثاني

تسعي المملكة العربية السعودية الي تطوير نظام التعليم في المملكة والعمل علي خطة التعليم السعودية 2030 واتباع التعليم الرقمي بدلا من الانظمة القديمة لتوفير الجهد وأيضا لمتابعة أولياء الأمور للطلاب ونتائج الامتحانات والتسجيل في المراحل التعليمية المختلفة عبر نظام نور .

نظام نور

نظام نور أحد أهم الأنظمة الحالية في المملكة العربية السعودية فيمكن للجميع التسجيل في موقع نظام نور ومتابعة العملية التعليمية والتسجيل في المراحل التعليمية بداية من الروضة الي المراحل التعليمية المختلفة وأيضا التسجيل لأولياء الأمور برقم الهوية لمتابعة الطلاب ومعرفة نتائج الامتحانات .

الاستعلام عن نتائج الامتحانات

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال تسجيل الدخول الي نظام نور من هنا

بعد الدخول الي رابط تسجيل الدخول الي نظام نور ستظهر لك هذه النافذة

قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الخاص بك لمعرفة نتائج الطلاب للعام الدراسي 1440 الفصل الدراسي الثاني .

تسجيل أولياء الأمور

يمكن لأولياء الأمور متابعة الطلاب من خلال رابط تسجيل أولياء الأمور من هنا

بعد الدخول الي رابط تسجيل الدخول ستظهر لك هذه النافذة

سجل باسم ولي الأمر ورقم الهوية لمتابعة الطلاب ومعرفة نتائج الامتحانات والتحكم في كل شيء يخص الطلاب , ويمكنكم أيضا التسجيل في الروضات ومعرفة حركة التنقلات للمعلمين التي تمت في الفترة الأخيرة وتحديثات أنظمة وزارة التعليم .

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