نظام نور | نتيجة حركة النقل الداخلي في تعليم محايل

نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439-1440 هجريا بمحافظة محايل يعتمدها رسميا مدير ادارة التعليم بمحافظة محايل السيد / منصور آل شريم .

وقد قامت الادارة بجهود كبيرة للقيام بالضوابط اللازمة لإعداد حركة النقل الداخلي وفقا لرغبات المعلمين والمعلمات طوال الفترة السابقة وكان العدد الاجمالي للمعلمين 950 معلم ومعلمة وتم تحقيق النقل للجميع .

نتيجة حركة التنقلات

يمكن لجميع المعلمين والمعلمات معرفة نتيجة حركة التنقلات من خلال حساباتهم علي نظام نور وذلك من خلال هذا الرابط

رابط نتيجة التنقلات وبعد الدخول الي موقع نظام نور ستظهر لك هذه النافذة

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق واضغط علي تسجيل الدخول وستظهر لك نتائج التنقلات للمعلمين والمعلمات المتقدمين .

اماكن التنقلات

أشار مدير التعليم أن حركة التنقلات شملت قطاعات المحافظة السبعة وهي : (محايل وبارق والمجاردة والبرك وبحر أبو سكينة وقنا ) .

تقديم التظلمات

يمكن للمعلمين والمعلمات الاعتراض أو تقديم الملاحظات عن طريق موقع نتيجة حركة التنقلات وتقديم ملاحظة عبر أيقونة التظلم في نظام نور وذلك خلال 5 أيام من ظهور نتيجة حركة التنقلات الداخلية للمعلمين والمعلمات وستقوم اللجنة المختصة بدراسة التظلم والبت فيه من عدمه واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة