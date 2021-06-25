نظام نور والاستعلام عن النتائج وخدمات التقديم لطلبة الصف الأول

نظام نور والاستعلام عن النتائج من الأمور الهامة التي تتعلق بالطلب في المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات أخرى يقدمها النظام لأولياء الأمور ومنها التقديم للطلبة في الصف الأول الابتدائي خاصة مع عودة الانتظام في المدارس والحضور الفعلي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم في المملكة، سو فنتعرف على طريقة الاستعلام عن النتائج وطباعة كشف الدرجات، والتقديم لطلبة الصف الأول الابتدائي.

نظام نور والاستعلام عن النتائج

يوفر نظام نور الاستعلام عن النتائج الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة من الابتدائي وحتى الثانوي ومع اقتراب التقديم للجامعات يحتاج طلبة المرحلة الثانوية الحصول على كشف الدرجات الخاص بهم من نظام نور ويمكن الاستعلام وطباعة كشف الدرجات من خلال التالي:

الدخول على نظام نور الإلكتروني. إدخال بيانات الحساب من الاسم وكلمة المرور . نقل رمز التحقق والضغط على دخول. الانتقال إلى المرحلة الثانوية والاستعلام عن النتائج. كتابة اسم الطالب أو رقم الهوية. التعرف على النتيجة والدخول على ملفاتي وفتح كشف الدرجات. الضغط على طباعة الملف والحصول عليه.

نظام نور والتقديم لطلبة الصف الأول الابتدائي

يتمكن أولياء الأمور من التقديم للأبناء في الصف الأول الابتدائي وفق الشروط التي يتم الإعلان عنها ومنها الوصول إلى السن القانوني وهو ست سنوات ويمكن الاستثناء عند توفر أماكن شاغرة حتى 90 يوم.