يعد نظام نور الإلكتروني من الأنظمة التعليمية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية والتي أنشآت بهدف تسجيل جميع الطلاب السعوديين الملتحقين بالمدارس السعودية في جميع المناطق لجميع المراحل الدراسية حيث يتسم هذا النظام بالقدرة على التسجيل الألي وتحديث بيانات الطلاب باستمرار والحصول على نتائج المتعلمين بشكل إلكتروني ويتم الدخول على الموقع من خلال رابط إلكتروني كما وفر النظام العديد من الأليات الإلكترونية التي تتيح دخول الطلاب بالرقم القومي أو السجل المدني وليس فقط بل يعمل النظام على خدمة العملية التعليمية بجميع جوانبها لجميع الفئات والخدمات ولك في هذا المقال كل ما يرتبط بالدخول إلى النظام وجميع الخدمات المرتبطة بالنظام.

تسجيل الدخول لنظام نور الإلكتروني برقم الهوية ورمز التحقق

وفر نظام نور أليات الدخول لجميع أولياء الأمور والطلاب للإطلاع على النتائج أول بأول من خلال رابط التسجيل الرسمي وإدخال رمز التحقق الذي يعرضه النظام ويتم التسجيل باسم المستخدم وكلمة السر التي سبق التسجيل بها من قبل ويعرض هذا الموقع العديد من الصلاحيات التي سهلت الدخول لجميع الصفوف والمراحل تتمثل في الأني:

واجهة التفاعل الرسومية

ملف إنجاز خاص بكل متعلم

واجهة تسجيل دخول إلكترونية لكل من المعلم والمتعلم

الدخول إلي .. رابط نظام نور الإلكتروني

كما يقدم الموقع كثير من الخدمات التي سهلت على المتعلمين الإطلاع على نتائج العملية التعليمية في جميع المواد من خلال أليات التصحيح الفوري ورصد جميع الدرجات فور ظهورها.

ما يجب فعلة عن نسيان بيانات الدخول؟

هناك العديد من الإجراءات التي فرضها النظام على المستفيدين مثل كلمة المرور وإدخال اسم المستخدم ولكن في حالة نسيان كلمة المرور ماذا يجب فعلة وذلك ما خصصه الموقع في السؤال الأتي ” هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم “.

بالضغط على هذا السؤال ينقلك المتصفح تلقائياً لصفحة جديدة تساعدك في إدخال بياناتك من جديد وإضافة رمز التحقق ليتم إرسال رقم سري جديد عبر البريد الإلكتروني لاسترداد حسابك من جديد.

نظام نور برقم الهوية

الدخول لنظام نور برقم الهوية من الأمور الميسرة جداً لدى جميع الفئات ويتم التعامل مع أيقونات الدخول حيث يتم تسجيل جميع الصفوف بالأسماء وأرقام الجلوس على الموقع.

وإتاحة الدخول برقم الهوية والإطلاع على الدرجات الخاصة بكل مادة كما وفر النظام إمكانية الطباعة للحصول على مستند ورقي ولكن لا يعتد به في الجهات الرسمية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية أطلقت العديد من المقررات الإلكترونية التي يتم رفعها على الموقع والتي تتضمن العديد من المقررات في الكثير من المجالات التي تسعى لتنمية مهارات التفكير والنقد وخلافه.

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