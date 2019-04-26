نظام نور 1440 برقم الهوية ورابط استعلام نتائج الطلاب Noor Results عبر موقع نور نقدمه لحضراتكم، ونقدم لكم متابعة مستمرة لآخر أخبار نتائج نور وخطوات استعلام درجات الطلاب برقم الهوية الوطنية للفصل الدراسي الثاني “نهاية العام الدراسي” 1439/1440، حيث إقترب موعد إعلان نتائج الطلاب عبر نظام نور 1440 برقم الهوية بشكل كبير جدًا، كما أقبل الكثير من أولياء الأمور على موقع نور لمعرفة نتائج الطلاب.

هذا ويأتي نظام نور 1440 برقم الهوية على رأس الأنظمة الإلكترونية التي توفرها المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمواطنات، وقد تم تخصيص نظام نور 1440 برقم الهوية لتقديم الخدمات التعليمية، والتي سنقوم بتوضيحها لحضراتكم من خلال هذا التقرير.

نظام نور 1440

نظام نور 1440 وإعلان نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية خلال اليومين القادمين ومتابعة مستمرة لأخبار النتائج وموعد إعلان درجات الطلاب سنقدمها لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث إقترب موعد إعلان نتائج الطلاب عبر نظام نو 1440 برقم الهوية بشكل كبير، وبالتالي زادت أعداد أولياء الأمور المقبلين على البحث عن أخبار نتائج الطلاب، ويقوم موقع نظام نور 1440 بتقديم خدمة استعلام نتائج الطلاب بعدد من الطرق التي سنقوم بتوضيحها لحضراتكم خلال السطور القادمة.

نظام نور 1440 برقم الهوية

يقوم نظام نور 1440 بتقديم خدمة استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية لولي الأمر فقط وبدون الحاجة إلى تسجيل الدخول لولي الأمر، ويبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط استعلام نتائج نور Noor results برقم الهوية الوطنية فقط، وذلك بسبب فقدان كلمة المرور واسم المستخدم اللازم لتسجيل الدخول لأولياء الأمور، وسنقوم بإضافة رابط استعلام نتائج نور برقم الهوية الوطنية فقط فور توفره لدينا.

الجدول الزمني لعام 1439/1440

هذا وقد قام موقع نور للنتائج بنشر الجدول الزمني للعام الدراسي الجاري 1439/1440 لطلاب المملكة العربية السعودية، والذي يوضح مواعيد بداية الفصول الدراسية والإجازات الرسمية وكذلك مواعيد بداية جداول اختبارات الفصول الدراسية “الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني”، هذا بجانب مواعيد بداية الإجازات “إجازة منتصف العام وإجازة نهاية العام الدراسي”.