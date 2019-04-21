بطء وتعطل نظام نور يربك أولياء الأمور ويعيق تسجيل أطفالهم في مرحلة الروضة .. تعرف طرق فتح موقع نور  

اشتكى صباح اليوم أولياء أمور الطلاب من بطء وتعطل نظام نور الذي أعاق تسجيل أطفالهم في مرحلة الروضة التي تعتبر أمر ضروري كشرط أساسي لقبول الأطفال الراغبين في التسجيل في المرحلة الإبتدائية، حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق عن ضرورة أن يكون الطفل مسجلًا في إحدى الروضات التابعة للوزارة او المعتمدة من قبلها أو معتمدة في نظام نور المركزي، لضمان قبوله في المرحلة الإبتدائية، ويرجع سبب بطء وتعطل موقع نور بشكل شبه كامل، هو الإقبال الشديد لأولياء الامور بنفس الوقت على تسجيل أبنائهم في الروضات الحكومية للعام الدراسي المقبل.

سبب بطء وتعطل نظام نور وطرق فتحه

مع بدء التسجيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في الروضات، فوجئوا بتعطل خوادم النظام وواجهوا بطء شديد في عمله ، وذلك بسبب الضغط الكبير على الموقع، وتزامن ذلك أيضًا مع موعد الاختبارات النهائية والاستعلام عن شهادات طلاب المدارس، مما أدى إلى توقفه بشكل شبه كامل، وتسبب في حالة من الإرباك لدى أولياء الأمور المستخدمين، الذين طالبوا بسرعة إنهاء وحل المشكلة.

وأما طرق حل المشكلة يمكن اتباع إحدى الحيل الثلاثة التالية :

استخدام اتصال ذي سرعة عالية .

استخدام متصفح خفيف مثل متصفح جوجل كروم.

تكرار التحديث في حالة ثقل الموقع.

طريقة وخطوات التسجيل الروضات عبر موقع نور

أوضح موقع نظام نور خطوات التسجيل في رياض الاطفال للعام الدراسي 2019/2020 م، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية :

الدخول على نظام نور من خلال الرابط التالي : نظام نور

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم إدخال هوية الطفل ثم صلة القرابة وتاريخ الميلاد.

ثم تحديد الصف واستكمال إدخال بيانات الطفل.

ثم إدخال بيانات المدرسة.

وقبل الخطوة الاخيرة الضغط على التعهد بأن جميع البيانات المدونة صحيحة.

وأخيرًا الضغط على تسجيل.

ثم يطلب من طالب التسجيل تقييم الخدمة .

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