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“نعوضك السنتين الماضية”.. ما سبب انقطاع البث في عدد من القنوات السعودية؟

بواسطة محمود عطا الله

تابع الكثيرون في المملكة العربية السعودية انقطاع البث في عدد من القنوات السعودية المعروفة، وظهرت شاشة تحمل جملة “نعوضك السنتين الماضية”، ثم عاد البث بعد ذلك، مما شغل تفكير الجميع حول معنى تلك الرسالة، وفي ثواني أصبح الترند في السعودية “نعوضك السنتين الماضية” و “انقطاع البث”، البعض يقول أن هذا إعلان لكن عن ماذا، كما يستغرب البعض أن معظم القنوات قطعت البث في نفس التوقيت، تابعونا مع المزيد من التفاصيل، كما نرحب بتعليقاتكم عن سالفة “نعوضكم السنتين الماضية”.

مسح باركود نعوضك السنتين الماضية

قام البعض بمسح الباركود الذي ظهر في رسالة نعوضك السنتين الماضية، وقال عبد الرحمن على حسابه، قمت بمسح الباركود وظهر لي “إيش فاتك السنتين الماضية؟” إجابتك بتساهم في شئ بتحبه، وظهرت أمامه عدة خيارات “أشجع فريقي، أحضر معرض فني، وغيرها من الخيارات”، هذا وأكد البعض أن تلك الرسالة حملة دعائية لهيئة الترفية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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