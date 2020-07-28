نفاذ بنك التسليف كيف احصل على قرض زيادة الدخل

نفاذ بنك التسليف هو عبارة عن قرض زيادة الدخل و هو أحد الأنظمة التمويلية الجديدة والتي تستهدف العاطلين عن العمل والموظفين من أصحاب الدخول الصغيرة المحتاجين إلى زيادة دخلهم الشهري وفق شروط وقواعد التمويل بالبنك، يستهدف القرض المواطنون والمواطنات ممن يقل رواتبهم الشهرية عن عشرة آلاف ريال ومن هم أصحاب حرف ولا يعملون أو يريدون فتح مشروع استثماري صغير خاص بهم.

نفاذ بنك التسليف

هناك عدة خطوات للحصول على قرض تمويل العمل الحر اولا يجب أن تكون ضمن المؤهلين للحصول على القرض من خلال فحص أهلية التمويل، كما يجب أن تكون قادر على إدارة مشروع خاص حتى لا تخسر نقودك لذا اشترط بنك التنمية الحصول على وثيقة العمل الحر وهو برنامج يتم تأهيل الراغبين في العمل الحر على بعض الأمور التي من خلالها يمكنه من إدارة مشروع ناجح او التدريب على أحد المهن وبعد اجتياز الاختبارات اللازمة يستطيع العميل الحصول على شهادة تمكنه من الحصول على القرض.

كيف أحصل على قرض زيادة الدخل

من خلال تحقيق شروط البنك وهي:_

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون غير مدين لبنك التسليف بفرض حالي.

أن يكون السن بين ١٨ عام وحتى ٦٥ عام.

أن يكون حامل لوثيقة العمل الحر.

أن يلتزم بتسديد الأقساط في موعدها الشهري.

أن يكون لدية فكرة وخطة عن مشروع يمكن إدارته وفي حدود المبلغ الذي أعلن عنه البنك وهو ٦٠ الف ريال للمشاريع الصغيرة.

أن يكون سن الكفيل لا يزيد عن ٥٥ عام و هو شرط للعاطلين عن العمل والنساء الغير عاملات.

التقديم إلكترونيا من خلال بوابة العمل الحر بنك التسليف.

خصم رسوم القرض من اصل المبلغ وهي ثلاثة آلاف ريال.

احضار الأوراق المطلوبة وإرسالها بالبريد السعودي مع النموذج المناسب للتقديم على القرض ويختلف النموذج من حيث العاملين وغير العاملين.

بعد إكمال الإجراءات السابق ذكرها سيقوم البنك بمراجعة الطلب والكشف عن الأهلية، لذا يجب أن تكون مسجل في أبشر وتضيف رقم جوال أبشر ضمن خطوات التسجيل مع ذكر رقم الايبان الشخصي وبعد ذلك سيقوم البنك بالرد بالموافقة إن اثبتت صحة البيانات و توافق مع شروط الاهليه بعد ذلك سيقوم البنك بوضع القرض في حسابك البنكي لتبدأ مشروعك الصغير.