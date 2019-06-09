نور الاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية 2019 والدخول لنظام فارس

نور نتائج الطلاب بعد الانتهاء من امتحانات المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية، يتبقى أيام قليلة جدا علي إعلان نتيجة المراحل التعليمية. ويترقب الطلاب وأولياء الأمور النتائج ومن خلال موقع كلمة نتابع معكم النتائج المرتقبة أولا بأول وفي كل وقت. يمكنكم الآن الحصول علي النتائج فور ظهروها من خلال نظام نور التعليمي. يتم رفع نتائج الطلاب بعد اعتمادها من قبل وزارة التعليم السعودية. وقد حرصت الوزارة علي تحسين موقع نظام نور حتي يكون مهيئ لكم النتائج والدخول علية من اجل الحصول علي النتائج. النتائج الآن في مرحلة التصحيح الأخيرة والاعتماد وسوف يتم رفع النتائج بشكل تلقائي خلال أيام قليلة جدا. ويمكنكم الدخول من خلال موقع نور بالهوية والحصول عليها فور إعلان النتائج علي موقع نور.

فارس

نظام فارس للخدمة الذاتية 1440، صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تحديث فارس والذي يعمل علي توفير الكثير من الخدمات المجانية عن طريق شبكة الأنترنت. وهذه النظام يتيح لجميع الموظفين القيام بكافة الخدمات مثل مراجعة البيانات الشخصية وأيضا البيانات الأساسية والاطلاع علي السجل الوظيفي بسهولة جدا. ويمكنكم الدخول والتسجيل علي نظام فارس من هنا والاستعلام والتعرف علي الخدمات الموجودة. يوفر فارس أيضا الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية ومعرفة مرتبات الموظفين ومواعيد نزولها. وأيضا طلب أجازة والاستعلام عن العلاة السنوية والعديد من الخدمات التي تساعد وتهم جميع المعلمين داخل المملكة العربية السعودية.