ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية تعرف على الأسعار اليوم الأربعاء 3/7/2019 في السعودية بالريال والدولار

متابعينا الأحباء في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أسعار الذهب في محلات المشغولات الذهبية في السعودية، التي يهتم بها كل فئات الشعب السعودي بكافة مستوياته فالذهب ملاز أمن للأفراد والدول على حد سواء، بالإضافة إلي أن الذهب مطلوب في كل الأوقات وفي كل المناسبات السعيدة فالأفراح، للتقديم كشبكة من الزوج لزوجته، و لذا فسعر الذهب من أكثر مواضيع البحث على محركات البحث لذلك نقدم لكم هذا التقرير الذي نتمنى أن ينال على رضاكم.

المنطقة العربية وخاصة المملكة العربية السعودية عرفت المعدن الأصفر منذ قديم الزمن، وأصبح من أهم مظاهر التباهي والتفاخر بين العائلات السعوديات، وتتباهى النساء بالتزين بالمعدن النفيس في المناسبات السعيدة، ويقدم كهدية تعبر عن مقدمها وقدره، فيحرص المجتمع السعودي باقتناء الذهب للتزين والاستثمار الأمن على الزمن البعيد، ونحن نرصد للكم أحدث سعر للذهب في الأسواق اليوم.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 3/7/2019

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي ذهب عيار 24 171,72 45,79 ذهب عيار 22 157,41 41,98 ذهب عيار 21 150,26 40,07 ذهب عيار 18 128,79 34,35 ذهب عيار 14 100,18 26,71 ذهب عيار 12 85,87 22,90 ذهب عيار 10 71,56 19,08 سعر الجنيه الذهب 1202,13 320,58 سعر أوقية الذهب 5341,47 1424,43 سعر السبيكة الذهبية 17177 4580 سعر كيلو الذهب 171776 45808

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تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2%، وجاء ذلك بعد التوترات التجارية بين الصين وأوروبا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخري ففي الفترة الماضية هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على بعض السلع الواردة من أوروبا.