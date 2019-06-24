هجوم جديد على مطار أبها في السعودية .. يسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين

لقي شخص مصرعه وإصابة 7 آخرين وذلك عقب الحادث الذي قد استهدف مطار أبها الموجود داخل المملكة العربية السعودية، والذي قد وقع مساء يوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو 2019، ونتج ذلك بسبب الهجوم الحوثي الذي تم بواسطة طائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات مطار أبها في السعودية.

استهداف مطار أبها بالسعودية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق بالتوقيت المحلي للمنطقة، قد وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابيةـ، والتي يتم دعمها من إيران على مطار أبها الدولي، والذي يعبر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين بشكل يومي، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في المنطقة من جنسيات مختلفة، كما أضاف العقيد الركن تركي المالكي أنه قد وقع نتيجة هذا الهجوم الإرهابي الغاشم قتيل من الجنسية السورية، بالإضافة إلى إصابة (7) مدنيين.

استئناف العمل في مطار أبها

ومن الجدير بالذكر أن حركة الطيران داخل مطار أبها بالمملكة العربيةالسعودية قد تم استئنافها بعد وقفها لمدة ساعة كإجراء تأميني، وأصدر مطار أبها الدولي تغريدة عبر حسابه الرسمي الموجود على موقع التواصل تويتر بشأن استئنا العمل قائلا: “أعزاءنا المسافرين ..نود التنويه بأن تم استئناف الحركة الجوية في ‎#مطار_أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي”.

كما قد قامت وزارة الخارجية اليمنية بإصدار بيان أدانت فيه هذا الخجوم الإرهابي الغاشم الذي قد وقع، معبرة عن ضيقها الشديد من قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها الدولي.

كما تجدر الإشارة إلى أن ذلك الهجوم لم يكن الأول من نوعه، فقد نجحت قوات الدفاع الجوي الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، في اسقاط طائرتين مسيرتين قد قامت بإطلاقهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق الثامن عشر من شهر يونيو 2019 .

وعلى جانب آخر كانت قد قامت ميلشيا الحوثي باستهداف مطار أبها في بداية الشهر الحالي، الأمر الذي قد نتج عنه سقوط مقذوف “حوثي” بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ونتج عنه عدد ليس بقليل من المصابين.