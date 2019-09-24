هدية السعودية.. وقرار جديد من مجلس الوزراء بشأن رسوم العمالة الوافدة

أصدر مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء في اجتماعه أن المملكة العربية السعودية سوف تتحمل المقابل المالي والقيمة المقررة على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية كافة، وذلك من أول الشهر المقبل.







مجلس الوزراء السعودي يتحمل رسوم العمالة للوافدين 5 سنوات

وبثت وكالة الأنباء السعودي «واس» ما يفيد أن المملكة السعودية سوف تتحمل المقابل المادي للعمالة الوافدة على الوافدين للمنشآت الصناعية المرخص لها والصادر لها ترخيص صناعي لمدة 5 سنوات ، بدءًا من أول أكتوبر المقبل.

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تبعيات القرار

وعلى ذلك القرار سوف تعفى المنشآت الصناعية المرخص لها من المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة وذلك لمدة 5 سنين ، وتتحملها المملكة.

وزارة المالية السعودية

يذكر أن وزارة المالية بالسعودية بدأت في تحصيل مقابل مالي شهري على جميع العمال الوافدة بدءا من شهر يناير 2018، ويعد المقابل المالي ما بين 300 و400 ريال سعودي شهريا.







فرض مقابل مالي على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة

ومن جانبها فرضت المملكة العربية السعودية في يوليو 2017، مقابلا ماليا على المقيمين الذين وفدوا مع العمالة الوافدة بالقطاع الخاص تقدر بنحو 100 ريال شهريا، وترفع القيمة إلى 200 ريال سعودي شهريا خلال العام الجاري.