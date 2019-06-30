هذا موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

صرح عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل “محمد سعد القرشي” أن الطريقة الوحيدة لحجز لتسجيل حجاج الداخل هي موقع المسار الإلكتروني وقد قامت وزارة الحج بتطوير السيرفر الخاص بالموقع حتى يتحمل ضغط الزوار على الموقع وحتى يستطيع الجميع التسجيل فيه دون حصول عطل فني من قبل الموقع وقد اكد القرشي أن وزارة الحج والعمرة تقدم كل الدعم الفني للتعامل مع بوابة التسجيل وحتى لا يجد عضو مشكلة في التسجيل.

موعد التسجيل في حج الداخل :

وقد حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية موعدا للتقديم على حج الداخل وسوف يكون غرة شهر ذي القعدة الموافق الخميس القادم عبر موقعها الإلكتروني وهذا ضمن الاستعدادات التي تقوم بها لموسم الحج للعام الحالي.

واكد القرشي انه لا يقبل ألا بالتسجيل عبر المسار الإلكتروني لبوابة الحج والعمرة وعدم السماح بالتسجيل عبر المكاتب