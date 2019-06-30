هذا موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

صرح عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل “محمد سعد القرشي” أن الطريقة الوحيدة لحجز لتسجيل حجاج الداخل هي موقع المسار الإلكتروني وقد قامت وزارة الحج بتطوير السيرفر الخاص بالموقع حتى يتحمل ضغط الزوار على الموقع وحتى يستطيع الجميع التسجيل فيه دون حصول عطل فني من قبل الموقع وقد اكد القرشي أن وزارة الحج والعمرة تقدم كل الدعم الفني للتعامل مع بوابة التسجيل وحتى لا يجد عضو مشكلة في التسجيل.
موعد التسجيل في حج الداخل :
وقد حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية موعدا للتقديم على حج الداخل وسوف يكون غرة شهر ذي القعدة الموافق الخميس القادم عبر موقعها الإلكتروني وهذا ضمن الاستعدادات التي تقوم بها لموسم الحج للعام الحالي.
واكد القرشي انه لا يقبل ألا بالتسجيل عبر المسار الإلكتروني لبوابة الحج والعمرة وعدم السماح بالتسجيل عبر المكاتب
وقد ناشد سعد القرشي المواطنين الذي يرغبون في القيام بالحج هذا العام إلي ضرورة إتمام أجراءات الحجز عبر الموقع الإلكتروني المسار لحجاج الداخل سريعا وعدم التأخر في التسجيل حيث انه سوف يكون هناك أقبال كبير على التسجيل في الحج المخفض في بداية التسجيل ، ويجب على السادة الراغبين في التسجيل في تسجيل حج الداخل الالتزام بمواعيد فتح البوابة الإلكترونية ، ومن المتوقع أن يدخل على بوابة المسار الإلكتروني اكثر من مليون زائر في اليوم الأول للتسجيل.
وتابع القرشي أن هناك الكثير من شركات الحج ويبلغ عددها تقريبا 180 شركة حج لخدمة حوالي 230 ألف حاج من حجاج الداخل سواء المقيمين أو من المواطنين
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