هذا هو موعد عيد الأضحى 2021 في الكويت فلكيًا

مع اقتراب أول أيام شهر ذي الحجة 1442، يترقب الجميع بشوق موعد عيد الأضحى 2021 في الكويت هذا العيد الذي يمثل عنوان الفرحة والسعادة للجميع في الدولة، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد بداية شهر ذي الحجة في الكويت فلكيًا، والذي بدورة يُحدد تاريخ وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى.

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هذا ويصادف يوم وقفة عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام، ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة ويوما عظيما، بينما يأتي أول أيام عيد الأضحي يوم العاشر من شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى 2021 الكويت فلكيًا

طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، شهر ذي القعدة في الكويت 1442 سوف يكون 30 يوما كامل العدة، وينتهي هذا الشهر يوم السبت 10 يوليو، ليكون أول أيام ذي الحجة 1442 في الكويت هو يوم الأحد 11 يوليو، عليه يكون موعد يوم عرفات هو يوم الإثنين 19 يوليو، وبالتالي يكون موعد عيد الأضحى 2021 في الكويت فلكيًا هو يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021.

موعد عطلة عيد الأضحى 2021 الكويت

حتى الآن لم يصدر تعميم رسمي من رئاسة الوزراء بخصوص موعد عطلة عيد الأضحى 2021 في الكويت، لكن هناك توقعات بأن تصل مدة الإجازة إلى 9 أيام، ففي حال جاء يوم وقفة عرفات يوم الإثنين 19 يونيو 2021، فسيكون الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس عطلة، ومن الممكن أن تتخذ الحكومة قرار بأن يكون الأحد هو الآخر عطلة لوقوعه بين عطلتين، وعليه تكون عطلة العيد أسبوع كامل، وهذ ما سنتابعه معكم عند صدور قرار رسمي من الحكومة الكويتية.