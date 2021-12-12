هذا هو وقت صلاة الاستسقاء في الطائف الاثنين 9 جمادى الأولى 1443

بواسطة محمود عطا الله
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نستعرض من خلال هذا التقرير موعد وقت صلاة الاستسقاء في الطائف صباح غدا الإثنين 9-5-1443 الموافق 13 ديسمبر 2021، وكان جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد دعا إلى إقامة صلاة الأستسقاء في كل مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، تأسيًا بسنة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طلبا لنزول الغيث.

وقت صلاة الاستسقاء في الطائف غدا الإثنين 1443/5/9

صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة، وقد صلاها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالناس إماما، وتُصلى تلك الصلاة النافلة مثل صلاة العيد ركعتين، الركعة الأولى تبدأ بسبع ركعات، والثانية تبدأ بخمس ركعات، هذ وقد حددت وزارة الشؤون الإسلامية موعد تلك الصلاة بعد شروق الشمس بربع الساعة، وعليه وقت صلاة الاستسقاء في الطائف عند الساعة 7.01 صباح الاثنين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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