هذا هو وقت صلاة الاستسقاء في الطائف الاثنين 9 جمادى الأولى 1443

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد وقت صلاة الاستسقاء في الطائف صباح غدا الإثنين 9-5-1443 الموافق 13 ديسمبر 2021، وكان جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد دعا إلى إقامة صلاة الأستسقاء في كل مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، تأسيًا بسنة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طلبا لنزول الغيث.

وقت صلاة الاستسقاء في الطائف غدا الإثنين 1443/5/9

صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة، وقد صلاها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالناس إماما، وتُصلى تلك الصلاة النافلة مثل صلاة العيد ركعتين، الركعة الأولى تبدأ بسبع ركعات، والثانية تبدأ بخمس ركعات، هذ وقد حددت وزارة الشؤون الإسلامية موعد تلك الصلاة بعد شروق الشمس بربع الساعة، وعليه وقت صلاة الاستسقاء في الطائف عند الساعة 7.01 صباح الاثنين.