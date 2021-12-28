هذه هي أسماء الوزراء الجدد في الكويت “التشكيل الحكومي”

اجتمع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مساء اليوم الثلاثاء بأعضاء التشكيل الحكومي الجديد في الكويت، وذلك بعد صدور مرسوم أميري بأعضاء التشكيل الوزاري، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير قائمة أسماء الوزراء الجدد في الكويت والتي تبدأ عملها مع بداية العام الجديد 2022، هذا ومن المرتقب ان تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية صباح الأربعاء 29 ديسمبر 2021 أمام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

أسماء الوزراء الجدد في الكويت

يترأس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، يستمر الشيخ حمد جابر العلي في منصب وزير الدفاع، شهدت قائمة أسماء الوزراء الجدد في الكويت تعيين الشيخ أحمد منصور الأحمد وزيرا للداخلية، ويستمر الشيخ أحمد الناصر في منصب وزير الخارجية، وفي منصب وزير التربية والتعليم يستمر الدكتور على المضف، وتتولى الدكتورة رنا الفارس منصب وزير البلدية والاتصالات.

دخل أربعة نواب من مجلس الأمة قائمة أسماء الوزراء الجدد في الكويت بالتشكيل الحكومي ومنهم حمد روح الدين الذي يتولى منصب وزير الإعلام والثقافة، محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ومبارك زيد العرو وزيرا للإسكان والشؤون، وعيسى الكندري وزيرا للأوقاف، في حين تولى وزارة العدل المستشار جمال الجلاوي، وتولى وزارة الصحة الدكتور خالد السعيد، دكتور محمد الفارس وزيرا للنفط والكهرباء، عبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية، علي الموسى وزير الأشغال وشؤون الشباب، فهد الشريعان وزيرا للتجارة.