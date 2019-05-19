الأرصاد السعودية: 14 رمضان هطولات مطرية وزخات برد على 7 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية في تقريرها الصادر عن حالة الطقس بالمملكة اليوم الأحد، بمشيئة الله تعالى، أن تستمر الحالة الجوية المتقلبة ما بين أمطار ورياح نشطة محملة بالأتربة وبرد، فما زالت المملكة تحت تأثير حالة الجو غير المستقر.

هطول أمطار رعدية مع زخات برد ورياح نشطة

يستمر هطول الأمطار الرعدية التي يصاحبها زخات برد، مع رياح سريعة نشطة محملة بالأتربة والغبار ما يؤثر على الرؤية الأفقية، وذلك على عدة مناطق بالمملكة وهي: «نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل، ويمتد تأثير الجو المتقلب إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما أنه يؤثر على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ساحليا».

تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

كما أوردت الهيئة في تقريرها المفصل أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية وذلك يكون على الجزء الأوسط والشمالي، كما أنها تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، أما بالنسبة لسرعتها فتكون من 18 – 40 كم/ساعة، ويرتفع الموج من متر إلى مترين، وبذلك يكون البحر متوسط الموج، بينما حركة الرياح على الخيج العربي فتكون شرقية إلى جنوبية شرقية وسرعتها تتراوح ما بين 15 – 35 كم/ساعة.