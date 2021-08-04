هل ترغب بتغيير رقم الجوال المسجلْ على أبشر ABSHER.sa.. خذ بهذه النصائح

هل تعرف طريقة تغيير رقم الجوال المسجل في تطبيق ابشر، الخطوات، تحديثه من اجهزة ابشر للخدمة الذاتية، إذا كنت صاحب إهتمام فإليك بعض النصائح لتحديث رقم جوالك وإكمال عملية إستبداله في مختلف الحالات، مثل فقدان رقم الجوال القديم او الغائه فلا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على المنصة اونلاين، ولكن نطلعك على بعض الطرق المناسبة لتغيير الرقم القديم او المفقود بكل سهولة.

تغيير رقم الجوال في أبشر

نشرت منصة أبشر على الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طريقة تغيير رقم الجوال المسبق تسجيله في المنصة وذلك بخطوات كاملة، تجعلك قادرا على القيام بتحديثه لان الرقم ما زال بإمكانك التسجيل من خلاله. إليك بعض النصائح للقيام بذلك

تفتح موقع ابشر وتعمل تسجيل الدخول على الحساب الخاص من http://ABSHER.sa

إختيار معلومات المستخدم

إدخال المعلومات المطلوبة وإضافة رقم الجوال الجديد

إختيار حفظ وإدخال رمر التحقق المرّسل من رقم الجوال الجديد

في هذه الحالة تكون أنهيت تحديث رقمك على ابشر بنجاح

الحالة الثانية

رقم الجوال القديم لا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على حسابك لأنه ملغي أو مفقود، كل ذلك لا بأس به، فأبشر أخذ في الاعتبار تلك الظروف من حالة رقم الجوال مستقبلاً، ويمكن لمستخدم ابشر تغيير رقم هاتفه الجوال من خلال تطبيق الآتي

زيارة موقع أجهزة أبشر للخدمة الذاتية

إختيار تحديث رقم الجوال في الخانة ما قبل الأخيرة

إدخال رقم الهوية أو الإقامة

انقر على زر ” نعم” للتاكيد على طلب تغيير رقم الجوال

أدخل رقم الجوال الجديد عندها سوف تتلقى كلمة مرور مؤقتة لإتمام عملية تحديث رقم الجوال بشكل نهائي.

في النهاية نكون قد أفدناكم بجميع الطرق المتاحة لتغيير رقم الجوال المسجل في منصة ابشر، بحيث يطبقها المواطن او المقيم، وتعتبر منصة ابشر مكونة من ثلات منصات هي، ابشر افراد، ابشر اعمال، ابشر حكومة. يستفيد منها 22 مليون عميل ومجهزة باكثر من 280 خدمة بحيث يسهل التعامل معها من قبل الموطنين والمقيمين بدون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية بشكل روتيني.