هل يزيد مبلغ دعم حساب المواطن للمقترضين والمتقاعدين؟..البرنامج يرد

أعلن حساب المواطن عن إيداع الدفعة ال27 في حسابات المستفيدين بداية من منتصف الليلة الموافق 10 يناير ، بهدف توصيل الدعم المادي لكل مستحق يستوفي الشروط المطلوبة، من أجل تحقيق المساواة بين فئات المجتمع سعياً من الحكومة برفع مستوى المواطنين ذو الدخل المنخفض وتقديم يد العون لهم من خلال مساعدات مالية تصرف بصورة شهرية من اجل الغذاء والدواء أو دفع فاتورة الكهرباء..وغيرها من الاحتياجات الضرورية في الحياة.

فيما أتاح البرنامج إمكانية حساب مبلغ الاستحقاق بنفسك من خلال طريقة استخدام آلة حاسبة حساب المواطن

شروط أهلية حساب المواطن

من خلال موقع البرنامج الرسمي على “تويتر” سؤال من أحد الأشخاص : كيف يتم استيفاء الأهلية لكي احصل على دعم حساب المواطن؟، رد البرنامج قائلاً: مرحبا بك..الشروط المحددة أن المتقدم لابد أن يتوفر فيه المعايير التالية:

أن يكون سعودي الجنسية ، ويستثنى من ذلك أبناء المواطن من زوجة غير سعودية، وأبناء المواطنة من زوج غير سعودي، وحاملوا بطاقات التنقل.

أن يقيم المواطن إقامة كاملة بالمملكة بحيث لا يتواجد خارجها أكثر من 90 يوماً خلال السنة الأخيرة.

لابد أن يخلو سجل المتقدم من أي شيء يضر بالسمعة مثل وجود الشخص في السجن من قبل.

توافق البيانات المفصح عنها مع الجهات المعنية.

يتم احتساب قيمة دعم حساب المواطن بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرد التابعين إذا كانوا أقل أو أكبر من 18 سنة.

هل يزيد دعم حساب المواطن للأشخاص المقترضين والمتقاعدين؟

جاء سؤال من مواطن عبر تويتر قائلاً: أنا متقاعد وعندي أقساط للبنك هل يزيد قيمة الدعم لي بحكم أني عندي أقساط؟

رد البرنامج قائلا: أنه لا يتم النظر إلى أي التزامات مالية أخرى مثل القروض وغيرها، فقط تحسب القيمة على حسب إجمالي الدخل الذي تحصل عليه، وعدد أفراد أسرتك والتابعين.