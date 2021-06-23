هل يمكن أخذ جرعتين من لقاحات كورونا للقاحين مختلفين .. الصحة تجيب

أوضحت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، بشأن التساؤلات التي تدور حول إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحات كورونا من لقاحين مختلفين، أم يجب أن تكون الجرعتان من نفس اللقاح؟ ووفقًا للجنة الوطنية للأمراض المعدية، التي أكدت أنه تبعًا لدراسات علمية دولية إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال لموجهة جائحة كورونا، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

لقاحات كورونا

لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية

وكانت وزارة الصحة السعودية أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة لديها هي 4 لقاحات فقط، وفي حال اعتماد لقاح آخر سوف يتم الإعلان عنه في حينها عبر القنوات الرسمية، أما للاقاحات الـ4 فهي :

لقاح أسترازينيكا.

لقاح فايزر.

لقاح جونسون آند جونسون .

لقاح موديرنا.

وأكدت الصحة أن الخطة المطبقة بشأن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مقرر لها، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن تطعيم (16,877,881) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزاً في مختلف مناطق المملكة.

السماح لمن تجاوز الـ50 عامًا أخذ الجرعة الثانية من لقاحات كورونا ولكن بشرط

واعلنت وزارة الصحة أنه يمكن لمن تجاوز سن الـ50 عامًا وأكثر حسب التقويم الهجري، أخذ لقاح كورونا، الجرعة الثانية، على أن يكون مرّ على أخذ الجرعة الأولى 42 يومًا.