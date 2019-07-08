هنا رابط أبشر الجديد منصة الخدمات الإلكترونية أبشر

أبشر هو موقع حكومي تابع لوزارة الداخلية السعودي يوجد به العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم ما يزيد عن 12 مليون مشترك من السعودين والمغتربين ممن هم مسجلين على موقع أبشر، يمكنك من خلال موقع أبشر الاستعلام عن تجديد إقامة عامل، الاستعلام عن المخالفات المرورية، حجز موعد، الاستعلام عن نطاق منشأه وغيره مما يقدمه موقع أبشر الإلكتروني من خدمات للمسجلين به.

رابط أبشر الجديد 2019

بعد أن قامت وزارة الداخلية السعودي بتغير رابط أبشر بجب على المسجلين الدخول عبر الرابط الجديد والتسجيل بالحسابات المسجلين بها أو تسجيل جديد للاستفادة من الخدمات ويمكنكم الدخول إلى رابط أبشر الجديد 2019 من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع واستخدام كافة الخدمات المتاحة عبر الموقع.

كيفية التسجيل عبر موقع أبشر

قم بالدخول إلى الموقع من خلال الرابط أعلاه.

إن كنت من المسجلين بالفعل قم بإدخال الاسم المسجل لديهم والرقم السري والضغط على دخول.

إن لم تكن مسجل من قبل.

قم باتباع الخطوات الخاصة بالتسجيل وهي.

الاسم الكامل في الخانة المخصصة لذلك.

رقم الهوية الوطنية.

رقم الهاتف الجوال.

الايميل الخاص بك.

كتابة رموز التفعيل.

الضغط على سجل.

وبعد ذلك سيقوم الموقع بإرسال رسالة التفعيل على الموبيل الهاتف الجوال الخاص بك وبعد ذلك قم بتغير رقم الباس ورد الخاص بك وأبدأ بالتعامل مع الخدمات المقدمة عبر الموقع والاستفادة منها.