نقدم لكم في هذه المقالة، تقريرًا مفصلًا عن المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة 1440 هجرية،وموعد إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين بمقطوعة الضمان الإجتماعي، عقب تزايد عمليات البحث حول معرفة متي يتم صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي،عبر محركات البحث وموقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

المساعدة المقطوعة 1440 هـ :

وتقدم المملكة العربية السعودية مساعدة مقطوعة إلى الأسر محدودة الدخل لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك ضمن برنامج الضمان الاجتماعي للعام الحالي 1440هـ، ويبحث الراغبين في الحصول على المساعدة عن التفاصيل الكاملة عنها.

وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عم الفئات التي ستقدم لها المساعدة المقطوعة دون غيرها، وهي؛ الأسر محدودة الدخل وأسر السجناء وحالات العجز المؤقت، والأرامل والأيتام، والنساء المطلقات، والأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.