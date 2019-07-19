نقدم لكم في هذه المقالة، تقريرًا مفصلًا عن المساعدة المقطوعة لشهر ذو القعدة 1440 هجرية،وموعد إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين بمقطوعة الضمان الإجتماعي، عقب تزايد عمليات البحث حول معرفة متي يتم صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي،عبر محركات البحث وموقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.
المساعدة المقطوعة 1440 هـ :
وتقدم المملكة العربية السعودية مساعدة مقطوعة إلى الأسر محدودة الدخل لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك ضمن برنامج الضمان الاجتماعي للعام الحالي 1440هـ، ويبحث الراغبين في الحصول على المساعدة عن التفاصيل الكاملة عنها.
وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عم الفئات التي ستقدم لها المساعدة المقطوعة دون غيرها، وهي؛ الأسر محدودة الدخل وأسر السجناء وحالات العجز المؤقت، والأرامل والأيتام، والنساء المطلقات، والأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.
رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة:
وأتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية لجميع المواطنين معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة وذلك من خلال الموقع الذي صممته الوزارة خصيصًا من أجل الاستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي.
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1440هـ:
وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية شروطًا لتقديم المساعدة المقطوعة إلى المواطنين حتي يتمكنوا من التسجيل والقبول في صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، والتي تتضمن:
أولاً: لا يقل سن المتقدم عن 19 عاماً.
ثانيًا: لا يمتلك رخص أو سجلات تجارية.
ثالثًا: لا يمتلك معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي.
رابعًا: لا يمتلك عمل مهني.
خامسًا: يقدم إثبات بأنه من محدودي أو متوسطي الدخل.
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