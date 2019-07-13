رابط الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل والطلب شهر ذو القعدة 1440هـ || موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يواصل الألاف من المواطنين في السعودية، عمليات البحث عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي لشهر ذو القعدة 1440 هجرية، والتي تقوم بصرفها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، بصفة غير منتظمة علي الأسر الفقيرة ومحدوي الدخل والمحتاجين لمواجهة الغلاء .

وتقدم المملكة العربية السعودية مساعدة مقطوعة للمواطنين ضمن برنامج الضمان الاجتماعي لهذا العام 1440هـ،لمساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار، وفقًا للرؤية الإقتصادية التي تعمل في إطار الحكومة السعودية، هذه المساعدة تشغل بال الكثيرين الذين باتوا يبحثون بكثافة عنها وعن الفئات المستحقة وكيفية الحصول عليها.

ويتابع موقع ” كلمة دوت أورج” ، كل ما يهم المتابعين بالمملكة العربية السعودية،ولذلك يقدم خلال التقرير التالي كل المعلومات حول المساعدة المقطوعة،والألاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون للاستعلام عن المساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي السعودي 1440هـ.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1440هـ:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين التقديم للحصول علي المساعدة المقطوعة التي تقوم الحكومة بصرفها بصفة غير منتظمة وهي كالتالي:

1- لا يقل سنه عن 19 سنة.

2- وأن يكون غير لديه أي رخص أو سجلات تجارية.

3- وأن يكون المتقدم لا يمتلك معاش آخر من الضمان الاجتماعي، وغير مالك لعمل مهني.

4- ويجب عليه أن يثبت أنه من محدودي أو متوسطي الدخل.

الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة بالسعودية:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إنها حددت عدد من الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة، وهي: الأسر محدودة الدخل فقط، وحالات العجز المؤقت، والأرامل والأيتام، وللنساء المطلقات، وأسر السجناء، والأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة:

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي السعودي لهذا العام 1440هـ، من خلال البوابة التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية والتسجيل والدخول وفقا للخطوات التالية :

1- الدخول الي موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية .

2- إدخال رقم السجل أو الطلب .

3- الإستعلام عن نتائج المساعدة المقطوعة .

إيداع المعاشات الضمانية لشهر ذو القعدة 1440 هـ :

ومن جانبه أعلن وكيل الضمان الاجتماعي، المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، أودعت في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين لشهر ذو القعدة مبلغ 2.032.459.811 ريال سعودي، من المعاشات الضمانية والمساعدات التي تقوم الوزارة بصرفها شهريًا للمستفيدين، في إطار خطة المملكة بالعمل علي رفع العبء عن المواطنين تزامنًا مع الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها ضمن رؤية 2030 .