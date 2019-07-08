هنا .. رابط الإستعلام عن موعد صرف الدفعة الـ 20 برنامج حساب المواطن ca.gov.sa

يترقب الألاف من المستفيدين بالدعم المالي، ببرنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، إيداع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، المبالغ المالية الخاصة بالدفعة الـ 20 في الحسابات البنكية الخاصة بالفئات المستفيدين من الدعم المادي لبرنامج حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن:

وأستحدثت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية، برنامج حساب المواطن، لدعم الأسر الفقيرة ومحدوي الدخل في المملكة، لمواجهة غلاء الأسعار في ظل الظروف الإقتصادية بعد فرض ضريبة القيمة المضافة علي السلع والمواد الغذائية ، تزامنًا مع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السعودية ضمن رؤية 2030 للنهوض بالمملكة العربية السعودية في كافة القطاعات.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن:

وحددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، عدة شروط للمتقدمين في التسجيل ببرنامج حساب المواطن، يجب أن تتوفر تلك الشروط لكي تتم عملية التسجيل وقبولهم ضمن المستفيدين بالدعم المالي في برنامج حساب المواطن، ومن تلك الشروط :

أن يكون المتقدم للتسجيل للحصول علي الدعم المالي ببرنامج حساب المواطن سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل .

أن يكون المتقدم للتسجيل بالرنامج مقيم في المملكة العربية السعودية، إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم للتسجيل ببرنامج حساب المواطن عدم تواجده في إي من دور الأيواء الحكومية أو السجون .

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة ، وتعتمد معايير الإستحقاق على إجمالي دخل الأسر وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً .

رابط التسجيل في الدفعة الواحد والعشرين من حساب المواطن :

ودعت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن، علي منصة التواصل الإجتماعي ” توتير”، الراغبين في التسجيل في البرنامج الدفعة الـ21 ، الإسراع في عمليات التسجيل قبل يوم 10 يوليو الجارين حتي يتمكنوا من الإستفادة من الدعم المالي للبرنامج بالدفعة القادمة خلال شهر أغسطس 2019، وعلي عبر الدخول عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، والتسجيل برقم الهوية الوطنية وإتباع الخطوات اللازمة في عملية التسجيل وهي كالتالي:

أولا: اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

ثانيًا: كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق وعدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

ثالثًا: إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وجدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن السعودي، سيقوم بإيداع المبالغ المخصصة للمستفيدين بالدفعة الـ 20 من البرنامج خلال الساعات القادمة، في الحسابات البنكية الخاصة المستحقين ليتم صرفها، في إطار حرص الحكومة السعودية علي رفع العبء عن المواطنين من محدودي الدخل والأسر الفقيرة لمواجهة التحديات والظروف الإقتصادية التي تتواكب مع الإصلاحات التي تنفذها المملكة العربية السعودية في كافة القطاعات خلال رؤية 2030 .