رابط الإستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة شهر ذي القعدة 1440 برقم السجل || موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

شهدت الساعات الماضية تزايد عمليات البحث من مستحقي صرف المساعدات المقطوعة عن شهر ذي القعدة 1440 هجرية عبر محركات البحث في جوجل لمعرفة موعد إيداع الدفعة الجديدة من مقطوعة الضمان الإجتماعي .

يواصل الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عمليات البحث عن موعد المساعدة المقطوعة بالمملكة العربية السعودية عن طرق الاستعلام عن المساعدات المقطوعة لشهر ذي القعدة وذي الحجة 144، وسط ترقب وبحث العديد من المواطنين لمعرفة متى يتم صرف تلك المساعدات المقطوعة.

موعد صرف المساعدات المقطوعة 1440 :

من خلال هذا التقرير التالي، سنوضح تحديد ميعاد صرف المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية 1440 هجرية،وذلك من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبر الدخول والتسجيل علي الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة موعد إيداع المبالغ في الحسابات البنكية لمستحقي صرف المساعدات المقطوعة .

ميعاد صرف المساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن ميعاد صرف المساعدات المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440، وذلك في يوم غداً الخميس الموافق 4 يوليو لعام 2019،ولم يتم تحديد ميعاد صرف المساعدات المقطوعة لشهر ذي الحجة.

وأكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أن صرف المساعدات المقطوعة غير مرتبط بموعد محدد لها سواء كانت شهرية أو سنوياً وأن صرف المساعدات المقطوعة يتم صرفها في الموعد المحدد لها.

قيمة المساعدات المقطوعة للمستحقين :

وأعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة، عن شروط صرف المساعدات المقطوعة للأفراد في المملكة العربية السعودية، عقب التقدم إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، وتسجيل كافة البيانات، وكما أوضحت قيمة المساعدات المقطوعة بالنسبة للأفراد، والتي نقوم بتوضيحها لكم وفقا للجدول التالي :

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق السنوي الحد المانع الشهري 1 10.400 3000 ريال 2 11800 3405 ريال 3 13200 3810 ريال 4 14600 4215 ريال 5 16000 4620 ريال 6 17400 5025 ريال 7 18800 5430 ريال 8 20200 5835 ريال 9 21600 6240 ريال 10 23000 6645 ريال 11 24400 7050 ريال 12 25800 7455 ريال 13 27200 7850 ريال 14 28600 8265 ريال 15 30000 8670 ريال

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسعودية:

يمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسعودية من خلال السجل المدني أو رقم الطلب 1440 من خلال بوابة الخدمات الموحدة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تصرف لجميع الأسر الأشد احتياجاً للمال والأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، و هناك خطوات يجب إتباعها من مستحقي صرف المساعدات المقطوعة لمعرف موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي وفقا للخطوات التالية :

1- الخطوة الأولي الدخول على رابط الاستعلام المباشر عن أسماء المستفيدين من المقطوعة .

2- الخطوة الثانية ، إدخال رقم السجل المدني للمتقدم.

3- الخطوة الثالثة ، إدخال رمز التحقق.

4- الخطوة الرابع اضغط “عرض” .