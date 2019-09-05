الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر رابط أبشر الجديد absher.sa







الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم إقامة الوافد، بات يشغل أذهان الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة بعدما أصبح من الممكن لجميع المقيمين الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب المختصة بذلك، فيمكن الآن الاستعلام عن إقامة وافد من خلال الخدمات التي تتيحها منصة أبشر الإلكترونية للمقيمين، والتي تهدف مواكبة التطورات بالأراضي السعودية وتخفيف الجهد والنفقات على المواطنين، وخلال السطور التالية سنتعرف على خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة بالرقم بشكل صحيح من خلال رابط أبشر الخدمات الالكترونية الجديد بعد تغييره والتابع لموقع وزارة الداخلية السعودية.







وتساهم منصة أبشر الالكترونية من خلال موقعها عبر الانترنت، في خدمة المواطنين وخاصة الخدمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن من خلال “أبشر” حجز مواعيد انهاء الاجراءات الحكومية والاستعلام عن العديد من مواعيد تجديد بطاقات الهوية الوطنية إلى غير ذلك من الخدمات التي تشغل بال المواطن السعودي.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم إقامة الوافد 1440







يمكن الآن لمواطني المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية الاقامة عبر منصة “أبشر”، وذلك عن طريق إتمام الخطوات التالية بشكل صحيح.

قم بالدخول إلى رابط “أبشـر” الجديد.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها والتي تشمل:







رقم إقامة الوافد. رقم الجواز.

تاريخ الميلاد (للوافد المرغوب التحقق من تاريخ انتهاء الإقامة له).

أدخل رمز التحقق المرئي.

اضغط على رز “استعلام عن صلاحية الإقامة”.







وعقب إتمام هذه الخطوات ستظهر لك النتيجة الخاصة بمعرفة تاريخ تجديد الإقامة، وايضًا في حالة ما إذا كانت تتطلب التجديد ستظهر لك المدة المتبقية لذلك.

رابط أبشر للخدمات الالكترونية absher.sa







خدمة أبشر هي خدمة سعودية تعمل بنظام إلكتروني حديث تهدف من خلالها المملكة تسهيل الإجراءات على مواطنيها، وإجراء التعاملات الخاصة بــ”الجوازات وتأشيرات الدخول” وإتمام معظم المعاملات من خلال هذه المنصة الالكترونية بدون الحاجة للذهاب إلي الأماكن والمؤسسات الحكومية الخاصة بذلك.