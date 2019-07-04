هنا رابط البوابة الإلكتروني لـ “المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هـ “

نقدم لكم متابعينا الكرام في موقع كلمة دوت اورج رابط البوابة الإلكترونية لـ المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 ، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة المملكة العربية السعودية في هذه الأثناء عن المسار الإلكتروني ،لذا سوف نقوم بتقديم كافة المعلومات اللازمة من أجل التسجيل ، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة على أن التسجيل في المسار سوف يبدأ اليوم الخميس الموافق 04-07-2019 .وقد اكدت على أنه هذه هي الطريقة الوحيدة من أجل التسجيل في الحج ، ولا يوجد طريقة متاحة أخرى .

موعد الإعلان عن إطلاق المسار الإلكتروني

بالتزامن مع إقتراب موسم الحج فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح المسار الإلكتروني اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً ، وقد نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” رسميا يوضح ، ويظهر أنه سوف يتم إطلاق الحجز الفعلي لحجاج الداخل بداية من يوم الخميس في الساعة الثامنة صباحاً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة ، وذلك ضمن الإستعدادات لموسم الحج الحالي 1440 .

البوابة الإلكترونية لـ ” المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 “

كشف محمد سعد القرشي عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل على أن البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة من اجل الحجز والتسجيل ، وأن الوزارة قامت بتطوير السيرفر الخاص بها من اجل ان يتحمل الضغط الذي يصاحب أول يوم بالتسجيل ، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل من خلال الرابط التالي هـــنـــا