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هنا رابط البوابة الإلكتروني لـ “المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هـ “

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
هنا رابط البوابة الإلكتروني لـ “المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هـ “

نقدم لكم متابعينا الكرام في موقع كلمة دوت اورج رابط البوابة الإلكترونية لـ المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 ، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة المملكة العربية السعودية في هذه الأثناء عن المسار الإلكتروني ،لذا سوف نقوم بتقديم كافة المعلومات اللازمة من أجل التسجيل ، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة على أن التسجيل في المسار سوف يبدأ اليوم الخميس الموافق 04-07-2019 .وقد اكدت على أنه هذه هي الطريقة الوحيدة من أجل التسجيل في الحج ، ولا يوجد طريقة متاحة أخرى .

موعد الإعلان عن إطلاق المسار الإلكتروني

بالتزامن مع إقتراب موسم الحج فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح المسار الإلكتروني اليوم عند الساعة الثامنة صباحاً ، وقد نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” رسميا يوضح ، ويظهر أنه سوف يتم إطلاق الحجز الفعلي لحجاج الداخل بداية من يوم الخميس في الساعة الثامنة صباحاً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة ، وذلك ضمن الإستعدادات لموسم الحج الحالي 1440 .

 

البوابة الإلكترونية لـ ” المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 “

البوابة الإلكترونية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل
لمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

كشف محمد سعد القرشي عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل على أن البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة من اجل الحجز والتسجيل ، وأن الوزارة قامت بتطوير السيرفر الخاص بها من اجل ان يتحمل الضغط الذي يصاحب أول يوم بالتسجيل ، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل من خلال الرابط التالي هـــنـــا

 

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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