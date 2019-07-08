هنا.. رابط التسجيل بالمسار الإلكتروني حجاج الداخل في السعودية 1440هـ ||وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa

شهدت الساعات الماضية تزايد عمليات عبر محرك البحث الأشهر عالميًا ” جوجل “، مع قتراب موسم الحج هذا العام 1440هـ عقب قرابة شهر من الآن، يبحث المقيمون في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل حج الداخل، خاصة عقب فتح وزارة الحج والعمرة المرحلة الأولى من باب التسجيل، ويرغب المقيمون في معرفة موعد وطريقة التسجيل وأسعار الحج لهذا العام.

ونستعرض في التقرير التالي، كيفية التقديم حج الداخل للمواطنين في المملكة العربية السعودية عبر بوابة المسار الإلكتروني 1440 حجاج الداخل ووزارة الحج، حيث نوضح خلال التقرير طرق التقديم وأسعار الحج الداخلي في السعودية لعام 1440 هجرية .

أسعار الحج الداخلي في السعودية 1440هـ:

طرحت وزارة الحج والعمرة عدة برامج من بينها المخفض والميسر، بأسعار تتراوح بين 3.600 ريال سعودي حتى 15000 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى توفير 277 ألف مقعد لحجاج الداخل ضمن برامج الضيافة والاقتصادي، موضحة إلى وجود حوالي 190 شركة ومؤسسة ينتافسون لاشتراك مع الحجاج بجميع الخدمات والبرامج المقدمة.

موعد تسجيل حجاج الداخل 1440هـ:

قامت وزارة الحج والعمرة في السعودية بتقديم موعد التسجيل لحج هذا العام 1440هـ مقارنة بالعام الماضي لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث فتحت عملية التسجيل الإلكتروني هذا العام لحجاج الداخل بدءًا من 14 رمضان الموافق 21 مايو الماضي “ميلاديا”.

جاء هذا التقديم لإتاحة إمكانية اختيار جميع الأنظمة المناسب للحاج مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل الشركات السياحية الخاصة بهذا الأمر.

التسجيل في حج الداخل 1440هـ:

يمكن للراغبين تسجيل في حج هذا العام عن طريق موقع وحيد وهو موقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية، حيث فعلت الوزارة رابط التسجيل في حج الداخل 1440 مباشرة منذ بدء شهر ذي الفقدة 1440 هجرية، لبدء الراغبين من المواطنين في المملكة العربية السعودية في تسجيل البيانات الخاصة بأداء فريضة الحج .

خطوات التسجيل بالمسار الإلكتروني:

وكشفت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، عن خطوات التسجيل في الحج الإلكتروني بالدخل عبر بوابة المسار الألكتروني 1440 هجرية، عن طريق الدخول الموقع الرسمي لبوابة المسار والبدء في تسجيل البيانات والقيام باختيار باقات الحج 1440 هجرية وفقا للخطوات التالية :

1 الدخول الي الموقع الإلكتروني للمسار.

2-إدخال البيانات الشخصية للتأكد من أحقية المستفيد من الحج.

3- اختيار باقة الحج وإصدار الفاتورة على أن ترفع البيانات لوزارة الداخلية بعد السداد لإصدار تصريح ثم ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته أيضا.

ويتقدم موقع كلمة دوت أورج، بخالص التهاني للحجاج في جميع دول العالم بمناسبة إقتراب موسم اداء فريضة الحج 1440 هجرية، متمنين حج مبرور وذنب ومغفور لجميع الحجاج .