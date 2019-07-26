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هنا رابط التقديم على وظائف مستشفي قوي الأمن بمكة المكرمة للجنسين تعرف على كافة التفاصيل داخل المقال

كتب طارق أبو زينةفي آخر تحديث
هنا رابط التقديم على وظائف مستشفي قوي الأمن بمكة المكرمة للجنسين تعرف على كافة التفاصيل داخل المقال

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام، عن إعلان وظائف مستشفي قوي الأمن بمكة المكرمة، الذي تم إعلانه اليوم، والذي يبحث عن تفاصيله الحاصلين على المؤهلات العليا المطلوبة للإعلان من حملة، الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، والزمالة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل الإعلان.

أعلن مستشفي قوي الأمن بمكة المكرمة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة الشهادات العليا على عدد من التخصصات التالية.

مسميات وظائف مستشفي قوي الأمن

الوظيفةالتخصص المطلوبالجنس
طبيباستشاري أشعة داخلية الجنسين
طبيباستشاري جراحة عظامالجنسين
طبيباستشاري أمراض النساء والولادةالجنسين
طبيباستشاري جراحة عامةالجنسين
طبيباستشاري جراحة تجميلالجنسين
طبيباستشاري جراحة عيونالجنسين
طبيباستشاري أطفال – أمراض الكليالجنسين
طبيباستشاري أطفال – أعصابالجنسين
طبيباستشاري جراحة مسالك بوليةالجنسين
طبيباستشاري علم الأنسجةالجنسين
طبيبنائب جراحة عامةالجنسين
طبيبنائب أطفالالجنسين
طبيبنائب أمراض وجراحة العيونالجنسين
طبيبنائب جراحة أنف وأذن وحنجرةالجنسين
أخصائيأخصائي علاج نفسيالجنسين
مديرمدير إدارة الجودة وسلامة المرضىرجال
أخصائيأخصائي جودةالجنسين
مديرمدير إدارة مكافحة العدويرجال
مخططمخطط أدويةرجال
مشرفمشرف تخطيط مواد طبيةرجال
مشرفمشرف متابعة موادرجال
مشرفمشرف مستودع أدويةرجال
مديرمدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالاترجال
أخصائيأخصائي أمن معلوماترجال
إداريإداري نظم معلوماترجال
مديرمدير قسم الهندسة الطبيةرجال
أخصائيأخصائي طب مكافحة العدويالجنسين
طبيبطبيب عامالجنسين
أخصائيأخصائي علاج طبيعيالجنسين
أخصائيأخصائي تخطيط المخ والأعصابالجنسين
أخصائيةأخصائية أشعة موجات فوق صوتيةنساء
أخصائيةأخصائية تقنية قلبنساء
مديرمدير إدارة الخدمات الصيدلانيةرجال
صيدليصيدلي أولرجال
مساعد مديرمساعد مدير إدارة شئون التمريضالجنسين
مشرفمشرف تمريضالجنسين
رئيس تمريضرئيس تمريضالجنسين
أخصائيأخصائي تمريضالجنسين
فنيفني تمريض غرفة عملياتالجنسين
مديرمدير قسم المعلومات الصحيةالجنسين
مشرفمشرف قسم المعلومات الصحيةالجنسين
مساعدمساعد مدير إدارة الموارد البشريةرجال
مصمم جرافيكمصمم جرافيكالجنسين

تعرف على  شروط التقديم وموعد التقديم

يمكنكم معرفة تفاصيل أكثر عن  شروط التقديم من خلال الرابط التالي وأوضحت إدارة المستشفي أن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف وأن التقديم على الوظائف متاح من اليوم 26/7/2019 حتي يوم 8/8/2019

 

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عن الكاتب

طارق أبو زينة

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