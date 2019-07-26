هنا رابط التقديم على وظائف مستشفي قوي الأمن بمكة المكرمة للجنسين تعرف على كافة التفاصيل داخل المقال

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام، عن إعلان وظائف مستشفي قوي الأمن بمكة المكرمة، الذي تم إعلانه اليوم، والذي يبحث عن تفاصيله الحاصلين على المؤهلات العليا المطلوبة للإعلان من حملة، الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، والزمالة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل الإعلان.

أعلن مستشفي قوي الأمن بمكة المكرمة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة الشهادات العليا على عدد من التخصصات التالية.

مسميات وظائف مستشفي قوي الأمن

الوظيفة التخصص المطلوب الجنس طبيب استشاري أشعة داخلية الجنسين طبيب استشاري جراحة عظام الجنسين طبيب استشاري أمراض النساء والولادة الجنسين طبيب استشاري جراحة عامة الجنسين طبيب استشاري جراحة تجميل الجنسين طبيب استشاري جراحة عيون الجنسين طبيب استشاري أطفال – أمراض الكلي الجنسين طبيب استشاري أطفال – أعصاب الجنسين طبيب استشاري جراحة مسالك بولية الجنسين طبيب استشاري علم الأنسجة الجنسين طبيب نائب جراحة عامة الجنسين طبيب نائب أطفال الجنسين طبيب نائب أمراض وجراحة العيون الجنسين طبيب نائب جراحة أنف وأذن وحنجرة الجنسين أخصائي أخصائي علاج نفسي الجنسين مدير مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى رجال أخصائي أخصائي جودة الجنسين مدير مدير إدارة مكافحة العدوي رجال مخطط مخطط أدوية رجال مشرف مشرف تخطيط مواد طبية رجال مشرف مشرف متابعة مواد رجال مشرف مشرف مستودع أدوية رجال مدير مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات رجال أخصائي أخصائي أمن معلومات رجال إداري إداري نظم معلومات رجال مدير مدير قسم الهندسة الطبية رجال أخصائي أخصائي طب مكافحة العدوي الجنسين طبيب طبيب عام الجنسين أخصائي أخصائي علاج طبيعي الجنسين أخصائي أخصائي تخطيط المخ والأعصاب الجنسين أخصائية أخصائية أشعة موجات فوق صوتية نساء أخصائية أخصائية تقنية قلب نساء مدير مدير إدارة الخدمات الصيدلانية رجال صيدلي صيدلي أول رجال مساعد مدير مساعد مدير إدارة شئون التمريض الجنسين مشرف مشرف تمريض الجنسين رئيس تمريض رئيس تمريض الجنسين أخصائي أخصائي تمريض الجنسين فني فني تمريض غرفة عمليات الجنسين مدير مدير قسم المعلومات الصحية الجنسين مشرف مشرف قسم المعلومات الصحية الجنسين مساعد مساعد مدير إدارة الموارد البشرية رجال مصمم جرافيك مصمم جرافيك الجنسين

تعرف على شروط التقديم وموعد التقديم

يمكنكم معرفة تفاصيل أكثر عن شروط التقديم من خلال الرابط التالي وأوضحت إدارة المستشفي أن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف وأن التقديم على الوظائف متاح من اليوم 26/7/2019 حتي يوم 8/8/2019