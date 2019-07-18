هنا رابط معرفة نتائج القبول المبدئ لوظائف الأحوال المدنية على رتبة جندي أول وجندي للعنصر النسائي

متابعينا الأحباب داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية على رتبة (جندي أول ، وجندي ) للعنصر النسائي، ونتمنى أن ينال المقال على إعجابكم وأن تجدوا فيه معلومة صحيحة.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وإجراء القبول عبر زيارة بوابة أبشر التوظيف.

تعرف على رابط معرفة نتيجة القبول المبدئي للطالبات

يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وإجراء القبول عبر الرابط التالي

تعرف على المتطلبات للمترشحات على الوظائف مبداً

الحضور لمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض في الوقت المحدد لكل طالبة. إحضار نموزج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر البوابة. إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. إحضار أصل الشهادة والدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع (أبشر التوظيف) مع الأساس لمطابقتها مع ضرورة أن تكون الشهادة مصدق عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية. إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة. إحضار ملف لحفظ المتطلبات. إحضار قلم أزرق جاف. يمنع إحضار الهواتف أثناء مراجعة اللجنة. يمنع اصطحاب المرافقين.

وشددت الإدارة على أنه على المقبولات مبدئياً الالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لجميع المترشحين مبدئياً.