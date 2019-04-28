“هنا” رابط نظام نور NOOR 1440 والاستعلام عن نتائج نور 1440برقم الهوية فقط

رابط نظام نور 1440 وطرق الاستعلام عن نتائج نور 1440 على الرابط الرسمي لنظام نور المركزي، هو ما يبحث عن الكثير من أولياء الأمور والطلاب مؤخرا، ونظام نور هو نظام يعتمد على الطريقة الإلكترونية في التعامل مع العمليات التعليمية، حيث أنه يعتمد على التكنولوجيا، ويمكنه التعامل مع جميع المؤسسات التعليمية ، وجميع المدارس والإدارات التعليمية، ويستفيد من نظام نور السعودي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وكذلك المديرين، وهدفه الأول والأساسي هو وضع الدرجات، بمنتهى الدقة والإتقان مما يقلل من نسبة الخطأ، التي من الممكن أن تحدث في النظام التقليدي.

نظام نور 1440 يتيح لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتائج الامتحانات EduWava، من خلال إدخال رقم الهوية، بدون كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في حالة فقدانهم، وسنقدم لكم اليوم رابط نظام نور 1440، لمعرفة نتيجة الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 1440، ويتيح موقع نور Noor خدمات كثيرة أخرى ومتعددة.

رابط نظام نور 1440 NOOR ونظام نور برقم الهوية

يتيح موقع نور الآن الاستعلام عن نتائج الطلاب، من خلال كتابة رقم الهوية فقط، دون كتابة اسم مستخدم وكلمة المرور، كل ما عليك عمل الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى رابط نظام نور 1440. يتم إدخال رقم الهوية الخاصة بالمستفيد. ثم كتابة رقم المرور، الموجود بصفحة الدخول. بعد الدخول إلى نظام نور، يتم إختيار إظهار النتائج. وتعتمد الخطوة الأخيرة على كتابة المدرسة التابع لها الطالب، وكتابة الإدارة التعليمية، والقسم والفصل، ثم كتابة اسم الطالب أو الطالبة، وبعدها الضغط على إظهار النتائج.

مميزات نظام نور NOOR

يمتلك نظام نور السعودي الكثير من المميزات والتي على سبيل المثال وليس الحصر كما يلي:

نظام نور السعودي يتميز بمواكبته للتطور والتكنولوجيا.

يمكنه توفير أكثر من 2700 وظيفة.

متابعة أولياء الأمور للأبناء ومعرفة أدائهم الدراسي والعمل على تحسينه.

نظام متطور للغاية مما يقلل من الخطأ، الذي من الممكن أن ينتج ويجعله شبه معدوم.

نظام سهل وسريع ومنظم.

يتميز النظام بالدقة والجودة وسهولة الاستخدام وسهولة التعامل معه.

لا تحتاج إلى أخذ نسخة من البيانات أو المعلومات، وذلك لأن نظام نور السعودي يتميز بأنه يمتلك قاعدة بيانات متكاملة.

سهولة معرفة نتائج الطلاب من أي مكان.

أنظمة نظام نور الحديث 1440:

• نظام فارس: وهو النظام المسئول عن جميع الأمور الإدارية والمالية وكذلك البشرية.

• نظام الخارطة التعليمية: وهو المسئول عن الربط الشبكي لجميع المدارس بالإنترنت.

• نظام إنجاز: وهو المسئول عن أعمال الأرشفة والأعمال المكتبية.

• نظام لقاء: ووظيفته هو إجراء الاجتماعات المرئية بالسعودية.

أوشكت نتائج نور 1440 على الظهور، حيث يتم تصحيح الاختبارات وتجميع الدرجات، فور إنتهاء الاختبارات لجميع المراحل التعليمية.

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