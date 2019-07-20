هنا كل تفاصيل وظائف أدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر موعد التقديم وطريقة التقديم وشروط الوظائف وكل شئ عن الإعلان تابعنا

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين (رجال، نساء)، على لائحة المستخدمين وبند الأجور للعمل بالوظائف التالية، ( مراسلين، مكتبيين، حراس، سائقين، مستخدمات) وذلك وفقاً للشروط التي سنسردها عليكم في المقال، وسنقدم لكم كيفية التقديم في الوظائف وموعد التقديم وكل التفاصيل الخاصة بالإعلان.

تسعى المملكة في توفير فرص العمل للشباب والشابات السعوديين، لتقلل من نسب البطالة ولتوفر حياة كريمة لمواطنيها وفي إطار ذلك أعلنت إدارة الدواسر التعليمية عن الوظائف التالية.

تعرف على الوظائف المطلوبة بإدارة التعليم بالدواسر

مراسلون ومكتبين. حراس. سائقون. مستخدمات.

الشروط العامة للتقديم على الوظائف

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. العمر لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 50 سنة. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليم الحواس. يجيد القراءة والكتابة ولا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة. أن لا يتقاضى راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية. أن يكون من سكان محافظة وادي الدواسر. أن يكون حسن السير والسلوك. أن يكون مسجل بنظام ساعد بوزارة الخدمة المدنية.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من المؤهل الدراسي.

مشهد تسجيل في نظام ساعد(برنت)

مشهد التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بعد تقاضي راتب متقاعد.

مشهد إثبات سكن.

صورة من رخصة القيادة (عمومي) للسائقين.

طريقة التقديم في الوظائف

ترسل السيرة الزاتية وجميع الطلبات في ملف واحد (BDF) إلي البريد الإليكتروني([email protected])

موعد التقديم في الوظائف لإدارة التعليم بالدواسر

يبدأ التقديم من الأحد الموافق 18/11/1440 هجري حتي الخميس الموافق 22/11/1440 هجري.