هيئة الأرصاد | طقس السعودية 8 شوال رياح نشطة بالغرب وحرارة شديدة بعدة مناطق وتحذير من سحب رعدية بمناطق مُحددة

بعد أن شهدت المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين تحذيرات متتابعة ومتتالية من قبل هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، وذلك من تكون سحب رعدية على عدة مناطق يصاحبها في الغالب سقوط أمطار كثيفة ورعدية، يأتي تقرير طقس الثلاثاء 8 شوال 1440 مؤكداً انحسار تلك الظاهرة بمناطق محددة .

ولقد صدر بالفعل تقرير يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالسعودية مؤكداً في تفاصيله ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بمناطق ونطاقات محددة بالمملكة مع نشاط واضح للرياح بالغرب .. فإليكم التفاصيل كاملة .

طقس السعودية 11 يونيو 2019

حيث أكد تقرير طقس المملكة العربية السعودي عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن طقس الثلاثاء، أن مناطق المملكة الشرقية وأيضاً الوسطى تشهد ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، مع نشاط للرياح يسود الساحل الغربي بطوله للبحر الأحمر وتكون تلك الرياح مُثيرة للغبار بشكل كبير وتحد أيضاً من الرؤية .

وحذر التقرير من أن احتمالية تكون سحب رعدية وممطرة بمناطق الباحة وجازان وعسير قائم ومُحتمل بشكل كبير، وقد يمتد إلى الطائف .

حالة البحر الأحمر بالسعودية الثلاثاء

وفيما يلي نوضح بتفاصيل تقرير هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، وضع البحر الأحمر بتاريخ 8 شوال 1440 وذلك كما جاء من تفاصيل رسمية معلنة بالتقرير، من اتجاه الرياح التي يتعرض لها البحر الأحمر خاصة مع توقع نشاط كبير لها يوم الثلاثاء، وأيضاً نحدد ارتفاع الموج والحالة العامة للبحر .

الرياح تأخذ اتجاه شمالي إلى شمالي غربي السرعة : من 18 – 45 كم\ساعة الموج من 1 متر حتى 2 متر البحر الموج يتأرجح من متوسط إلى مائج

حالة الخليج العربي الثلاثاء بالسعودية