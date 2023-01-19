هيئة الزكاة تحدد موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في هذا التاريخ

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيان لها، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر للعام الماضي والربع الرابع لعام 2022، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، يوم الثلاثاء 31 يناير الجاري كآخر أجل.

وشددت الهيئة على الإسراع في تقديم الإقررات الضريبية، من خلال حث المكلفين من قطاع الأعمال على تسريع وتيرة العمل لإنجاز إقراراتهم قبل الموعد المحدد وتقديمها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي من هنا، ويمكن أيضا تقديم الإقرارات الضريبية والسداد في نفس الوقت عن طريق تطبيق الهيئة، حتى لا يقع المعنيون بهذه العملية تحت طائلة غرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، المقدرة بنسبة 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة في بيانها، أن المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، بإمكانهم التواصل مع الهيئة من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، أو مراسلة الهيئة عبر البريد الإلكتروني “[email protected]”، وبإمكانهم أيضا طلب أي استفسارات أو معلومات عبر خدمة المحادثات الفورية على موقع الهيئة zatca.gov.sa.