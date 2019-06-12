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هيئة الطيران السعودي يعلن سير حركة الطيران في مطار أبها بشكل طبيعي

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
هيئة الطيران السعودي يعلن سير حركة الطيران في مطار أبها بشكل طبيعي
طيران أديل اليوم

في المتابعة المستمرة في اخبار دولة المملكة العربية السعودية ،والعمل الإرهابي الذي تعرض إليه مطار أبها في المملكة ، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني في دولة المملكة العربية السعودية على أن حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي ، وعودة حركة السفر في كلا الإتجاهين دون إي طارئ بفضل الله عزوجل .

يذكر ان التحالف العربي في اليمن على أن مطار أبها الدولي قد تعرض إلي عمل إرهابي من قبل المليشيا الحوثية المتمركزة في اليمن ، والتي يتم دعمها من قبل إيران ، وقد أكد التحالف على أنه سوف يتم مواجهة ذلك بكل صارمة وبقوة مطلقة ، وقد أكد التحالف على ضرورة لجم هذه المليشيا من التمادي في إستهداف المدنيين .

هذا وقد أعلنت الميليشا الحوثية الإرهابية في اليمن والتي يتم دعمها من قبل إيران من خلال وسائل إعلامها المشبوهة ، عن مسوؤليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي ، بإستخدام صاروخ كروز على حد وصفها ، ويعتبر ذلك إعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة بإستهداف الإعيان المدنية والمدنيين .

هذا وقد أععلن المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف العربي ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي انه عند الساعة ” 02:21 ”  صباح اليوم سقط مقذوف حوثي بصالة القدوم في مطار أبها الدولي ، وقد أسفر ذلك عن سقوط 26 شخص مدني ، بينهم 8 بحالة متوسطة ، و18 بحالة طفيفة ، ووجود أضرار مادية بصالة المطار .

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عن الكاتب

حسين كوراز

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