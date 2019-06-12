هيئة الطيران السعودي يعلن سير حركة الطيران في مطار أبها بشكل طبيعي

في المتابعة المستمرة في اخبار دولة المملكة العربية السعودية ،والعمل الإرهابي الذي تعرض إليه مطار أبها في المملكة ، فقد أعلنت هيئة الطيران المدني في دولة المملكة العربية السعودية على أن حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي ، وعودة حركة السفر في كلا الإتجاهين دون إي طارئ بفضل الله عزوجل .

يذكر ان التحالف العربي في اليمن على أن مطار أبها الدولي قد تعرض إلي عمل إرهابي من قبل المليشيا الحوثية المتمركزة في اليمن ، والتي يتم دعمها من قبل إيران ، وقد أكد التحالف على أنه سوف يتم مواجهة ذلك بكل صارمة وبقوة مطلقة ، وقد أكد التحالف على ضرورة لجم هذه المليشيا من التمادي في إستهداف المدنيين .

هذا وقد أعلنت الميليشا الحوثية الإرهابية في اليمن والتي يتم دعمها من قبل إيران من خلال وسائل إعلامها المشبوهة ، عن مسوؤليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي ، بإستخدام صاروخ كروز على حد وصفها ، ويعتبر ذلك إعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة بإستهداف الإعيان المدنية والمدنيين .

هذا وقد أععلن المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف العربي ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي انه عند الساعة ” 02:21 ” صباح اليوم سقط مقذوف حوثي بصالة القدوم في مطار أبها الدولي ، وقد أسفر ذلك عن سقوط 26 شخص مدني ، بينهم 8 بحالة متوسطة ، و18 بحالة طفيفة ، ووجود أضرار مادية بصالة المطار .