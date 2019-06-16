هيئة الغذاء والدواء بالمملكة | تُصدر تحذيراً رسمياً من علامة تجارية لمكملاتٍ غذائية تُروج منتجاتها بادعاءات طبية باطلة

هيئة الغذاء والدواء بالمملكة، هي بحق مؤسسة شاملة لحفظ الأمن الصحي والغذائي لمواطني المملكة العربية السعودية، وفق رؤية شاملة جعلت من المملكة وبكل المعاني رائدة في مجال حفظ الأمن الدوائي والغذائي للمواطن وفق المعايير الدولية القائمة على أسس علمية راسخة .

وربما لا يمكن مع النشاط المستمر من قيل هيئة الغذاء والدواء بالمملكة، أن تجد أي انحراف فيما يخص تسرب أدوية أو منتجات صحية أو غذائية للمواطن السعودي، واليوم أصدرت الهيئة تحذير رسمي من أحد العلامات التجارية المتداولة لمكمل غذائي منتشر الاستخدام بالأسواق ونحن بدورنا ننقل عن الهيئة هذا التحذير حتى تكن عزيزي الزائر الكريم على إطلاع دائم فيما يخص أمنك الدوائي والغذائي لتمتع بصحة أفضل .. فإليكم التفاصيل .

تفاصيل تحذير هيئة الغذاء والدواء السعودية بشأن أحد المكملات الغذائية

حيث صدر منذ قليل وعبر الحساب الرسمي من قبل هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، تحذيراً من استخدام أو تداول أي منتج من المكملات الغذائية التي تحمل العلامة التجارية تحت اسم ” فوريفر ” وأكدت الهيئة في بيانها الصادر بتاريخ 16 يونيو 2019، أن تلك العلامة التجارية تقوم بالتسويق لمنتجاتها بادعاءات باطلة بكافة المعايير الطبية وهي غير مسجلة بالمرة رسمياً في هيئة الغذاء والدواء .

تحذير من جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية "فوريفر" بتشغيلاتها كافة، لأنها غير مسجلة لدى #الغذاء_والدواء ولم يتم فسحها، وتسوق بادعاءات طبية مضللة. pic.twitter.com/n9KmSNUIQp — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 16, 2019

ولقد حددت الهيئة من جانبها وسائل تواصل مع المواطن ميسرة للغاية عبر موقعها الرسمي، سواء كان الأمر يتعلق بالاستفسار والحصول على المعلومة من هنا أو يتعلق الأمر بشكوى من هنا يستطيع المواطن أن يتواصل مع الهيئة لتقديم شكوى ضد أي قصور تم باحد المنتجات المتداولة بأسواق المملكة غذائياً أو طبياً، كل هذا في إطار الرسالة السامية التي تقوم بيها هيئة الغذاء والدواء السعودية لتسحين جودة الحياة للمواطن السعودي وفق الرؤية الشاملة لقيادة المملكة بالمستقبل .