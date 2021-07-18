هيئة المهندسين السعوديين تسجيل الدخول من المواضيع الأكثر بحثا في المملكة، فهي هيئة مستقلة في الرياض تقدم جيمع الخدمات للمهندسين في مختلف قطاعات المملكة سواء المواطنين أو المقيمين، وتم إنشاء هذه الهيئة عام 2002 ميلادية ولها أفرع مختلفة في المملكة بأكملها، وفي هذا المقال نسرد لكم الشروط التي يجب توافرها في المهندس الذي يريد التسجيل في هيئة المهندسين وكيفية التسجيل.

هيئة المهندسين السعوديين تسجيل الدخول

إذا كنت تسجل لأول مرة عليك بالدخول إلي موقع الهيئة الهندسية السعودية الرسمي واتباع الآتي:

الضغط علي تسجيل جديد.

ملء البيانات المطلوبة بشكل دقيق ومنها البريد الإلكتروني الخاص بك.

إذا لم تكن تمتلك بريدا إلكترونيا فقم بإنشاء واحدا لك.

اختيار الجنسية التي تنتمي إليها.

اختيار فئتك الهندسية، إما تقني أو مدني أو معماري.

تحديد ما إذا ما زلت طالبا أو أخصائيا هندسيا أو فني.

إختيار اللغة التي تريد وصول الإشعارات بها من بين لغتين عربية أو انجليزية.

إنشاء كلمة مرور جديدة خاصة بك يصعب إختراقها وأكد عليها.

سجل رقم هاتفك الخاص لتلقي أية بيانات متعلقة بك، وتأكيد رمز التحقق المرسل إليك.

قم بالضغط علي أنا لست روبوت للأمان.

وبذلك تكون قد سجلت في الهيئة الهندسية السعودية بنجاح، وستتواصل الهيئة معك عبر هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

شروط التسجيل في الهيئة

هناك شروط يجب أولا توافرها فيك قبل أن تقدم علي التسجيل وهي:

إثبات تخرجك من أحد كليات الهندسة والجامعة المنتمي إليها.

الحصول علي الشهادة الخاصة بتخرجك من كلية الهندسة أو أي شهادة تعادلها.

عند تسجيلك مطلوب منك الإمضاء علي إقرار يفيد بأنك ملتحق بكلية من كليات الهندسة.

يجب تقديم أوراق الحدود الخاصة بك.

وهكذا تتمكن من إنشاء حساب جديد وأيضاً يمكنك البحث عن هيئة المهندسين السعوديين تسجيل الدخول للاستفادة بما تقدمه الهيئة من خدمات للمهندسين في جميع أنحاء المملكة.