هيلتون السعودية تُعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين

أعلنت شركة هيلتون السعودية عن توافر وظائف شاغرة لديها في المملكة لكل من السعوديين والمقيمين في المملكة من حملة شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس في الخبر وجدة ومكة المكرمة، وبينت عبر موقعها الرسمي أن التقديم متاح للوظائف الشاغرة ابتداءً من يوم 25-7-2019م.

شركة هيلتون Hilton Hotels هي سلسلة عالمية من الفنادق والمنتجعات السياحية منتشرة في كل أنحاء العالم تم تأسيس الشركة عام 1919م اليوم مملوكة لهيلتون العالمية، ويعد فرع المملكة من أكبر فروع السلسلة وأكثرها تدفقًا نظرًا لانشغاله الدائم في مواسم الحج والعمرة .

وظائف هيلتون السعودية

قامت شركة هيلتون السعودية بالإعلان عن الوظائف التالية للمقيمين والسعوديين:

كبير مهندسين

سيقوم كبير المهندسين بإدارة الفريق الهندسي للحفاظ على جميع العمليات الفندقية بكفاءة مثل السلامة والأمن والمحادثة بأعلى المستويات. يكون مسئول عن الإدارة الفعالة لجميع عمليات الهندسة والصيانة داخل الفندق، بما في ذلك الحفاظ على الطاقة. ومسئول عن تطوير “الفريق الهندسي” ومواكبة لوائح وإجراءات الامتثال في مجال الهندسة ويشترط التالي:



معرفة متقدمة في إدارة المباني والهندسة

بكالوريوس الهندسة أو المتعلق به

مهارات التوصل الفعال

خبرة سابقة في إدارة الفرق .

يمكن التقديم للوظيفة ومعرفة باقي الشروط هنا

الوظيفة متاحة في فرع الخبر

مدير مكتب الاستقبال

يشرف مدير المكتب الاستقبال على فريق المكتب الاستقبال للتأكد من استعداد أعضاء الفريق وإطلاعهم بشكل جيد على تزويد الضيوف بتجربة استثنائية من تسجيل الوصول إلى المغادرة والمطلوب :



دبلوم في إدارة الفنادق أو ما يعادلها .

شهادة خبرة 3 سنوات في الإشراف على الاستقبال .

مستوى عال من الكفاءة في تنقية المعلومات .

الوعي بالمبيعات .

الهيئة الممتازة والمرونة ومهارات الاتصال العالية .

يمكن التقديم للوظيفة ومعرفة الشروط من هنا

الوظيفة متاحة في فرع الخبر

وظيفة مساعد مراقب مالي

تكون مهامه تشغيل قسم المحاسبة بطريقة فعالة لضمان جمع وتسجيل جميع البيانات المحاسبية المناسبة، لتنفيذ الإجراءات والسياسات المحاسبية. ولضمان الحفاظ على الدفتر العام بشكل صحيح وشروط التقديم كالتالي:

النزاهة وحسن التعامل والقدرة على العمل الجماعي.

تشمل الوظيفة عدة وظائف منبثقة منها جميعها خاصة بمجال المحاسبة

يمكن التقديم على الوظيفة ومعرفة كل الشروط من هنا

العمل متاح في فرع جدة

وظيفة فني AV

فني AV مسؤول عن إعداد الصوت والفيديو والإضاءة التي تلبي المتطلبات لتقديم تجربة ممتازة للأعضاء والأعضاء أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتوفير الحلول. الشروط المطلوبة كالتالي :



خبرة في التعامل مع الكمبيوتر وتركيب معدات تكنولوجيا الاتصال

مهارات الاتصال

القدرة على العمل في فرق أو بمفردك

يمكن التقديم من هنا

العمل متاح في فرع جدة

كما تقدم هيليتون العالمية مجموعة من الوظائف الأخرى وظيفة سائق وخدمة عملاء ومشرف إدارة المشرفين وموظف خدمة ضيافة ومقدمة خدمة الضيافة يمكن معرفة جميع الوظائف التقديم عليها عبر رابط التقديم الخاص بهيلتون، تعد شركة هيلتون من الشركات العالمية التي تراعي الموظفين لديها كما أنها تقدم رواتب مجزية لذوي الخبرة .