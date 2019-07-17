واس: مرسوم ملكي سعودي إستثنائي للمعتمرين في التنقل خارج مكة وجدة والمدينة

قرار السعودية برفع القيود المفروضة على حركة المعتمرين في مكة والمدينة المنورة، القانون الجديد ينهي حظر التنقل خارج نطاق مكة والمدينة بالنسبة لمن يأتون للعمرة ويقصدون المسجد النبوى. القانون الصادر من مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 16 يوليو سيتيح حرية التدفق بشكل إستثنائي خارج نطاق مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية”واس” فإن هذا الإستثناء تم بموجب مرسوم ملكي وفق لوائح تنظيم القادمين للمملكة، بتأشيرات الحج والعمرة وغيرها.

الحج في السعودية

وقد بدأت طلائع الحجاج من مختلف الدول الوصول الى السعودية مع بداية الشهر الجاري يوليو، والسلطات في المملكة العربية السعودية، كما تفعل كل عام، تستعد لتأمين موسم الحج 2019 والتنظيم الأمثل له، بهدف ضمان سلامة الحجاج وتسهيل راحتهم اثناء الوفود لأداء الحج التي هي شعيرة إسلامية واجبة على كل مسلم.

السعودية تقدر عدد الحجاج في موسم الحج 2019

ويتزامن قرار المرسوم الملكي بفك القيد على تنقل المعتمرين في مكة والمدينة المنورة، مع الإستقبال المستمر للحجاج والمعتمرين في المملكة، حيث سيبدأ الحج في 9 آب/أغسطس أي تفصلنا عنه مدة زمنية أقل من شهر. ويقول مجلس الوزراء السعودي انه تم إستقبال 8 ملايين معتمر هذا العام ، فيما سيتم تسجيل إستقبال عدد 2 ملاييين حاج لموسم الحج 1440هـ من جميع دول العالم.

جدير ذكره ان وزارة الحج والعمرة تقوم بعمل دؤوب مكثف في تدريب العاملين لديها إضافة للمتطوعين في دورات تدريبية في إطار كيفية التعامل مع ضيوف بيت الرحمن وما هي الأخلاقيات التي يجب التميز بها، هذا بكل تأكيد سيخرج موظفين كفوئين يقومون بخدمة الحجاج على أكمل وجه، بما يتناسب مع مقام الحجاج في هذا المكان المقدس.