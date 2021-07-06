وتداول صور تثير الفزع.. درجات الحرارة في الكويت تسجل أرقاماً قياسية هي الأعلى عالمياً
ارتفعت درجات الحرارة في الكويت إلى مستويات قياسية جعلتها الأولى عالمياً في ارتفاع الحرارة، حيث تخطت الحرارة الـ50 درجة في الظل أول أمس، بل إنها وصلت إلى 70 درجة تقريباً تحت أشعة الشمس، مما جعلها تتصدر العالم من حيث سخونةوحرارة الشمس.
درجات الحرارة في الكويت تسجل أرقاماً قياسية
وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في الكويت في قيام المواطنين بإغلاق الأسواق والمطاعم والمحلات، وأصبحت الشوارع خالية من المارة، خلال ساعات النهار، وأعلن مركز التنبؤات بالكويت وصول درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 53 درجة، مع الإرتفاع التدريجي في الحرارة على مدار هذا الأسبوع.
وبعد ارتفاع درجات الحرارة في الكويت إلى هه المستويات، قام نشطاء بتداول بعض الصور لسيارات قد ذابت من أشعة الشمس، مشيرين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة هو الذي أذاب السيارات، مما جعل البعض يفزع.
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والحقيقة أن الصور المتداولة تعود إلى حادث في إحدى المدن الأمريكية عام 2018، وتسبب الحادث بذوبان الهياكل الخارجية للسيارات.