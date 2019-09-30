وزارة الإسكان: كيفية الحجز في برنامج سكني للأراضي المجانية بعد إضافة مخططات جديدة للبرنامج إلكترونيا، ورابط الحجز

أعلنت وزارة الإسكان مؤخرا عن إضافة ستة مخططات جديدة عبر برنامج السكني، كما تتضمن تلك المخططات والأراضي المجانية 4 مناطق مختلفة، وصرح البرنامج بتوافر قطع أراضي جديدة بلغ عددها 6447 قطعة أرض مجانية، ليتمكن المستفيد من الاختيار وفقا للأنسب له، كما أوضحت الوزارة بأنه تم الانتهاء من تفعيل خاصية حجز الأراضي إلكترونيا، حيث يتمكن المستفيد الآن إجراء كافة خطوات الحجز عبر موقع الوزارة وسنوفيكم بالطريقة عبر السطور القادمة.







خطوات حجز أرض من سكني إلكترونيا

يجب عليك تسجيل حساب خاص بك علي موقع الوزارة في حالة عدم وجود حساب لك لتتمكن من استكمال الخطوات الأخرى.

قم بزيارة برنامج سكني من خلال موقع الوزارة ثم أنقر علي الحجز الإلكتروني لتظهر لك كافة المخططات المتاحة أو أنقر علي الحجز الإلكتروني عبر سكني للانتفال المباشر للصفحة.

سيتم عرض لك كافة الأراضي المتاحة قم بالاختيار وتابع خطوات الحجز وحتي إنهاء العقود إلكترونيا.







تتضمن المخططات الجديدة من برنامج سكني كل من المناطق التالية: مكة المكرمة، عسير ، الرياض، منطقة جازان، كما يبلغ العدد الإجمال من الأراضي المتوفرة أكثر 6 ألاف قطعة مجانية في مشاريع كل من: مشروع تثليث، واحة العرضية، مركز شلاح وغيرهم من المشاريع الأخري.