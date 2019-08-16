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وزارة التجارة والاستثمار : تعلن عن 114 وظيفة إدارية للجنسين تعرف على الشروط ورابط التقديم

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
وزارة التجارة والاستثمار : تعلن عن 114 وظيفة إدارية للجنسين تعرف على الشروط ورابط التقديم
وزارة التجارة والاستثمار

‏‫اعلنت ” وزارة التجارة والاستثمار” بالمملكة العربية السعودية عن تواجد 114 وظيفة إدارية للخرجين والخريجات عبر جدارة للتوظيف، ومن يرغب في التقدم للوظائف ولديه التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلن عنها بسلم رواتب الموظفين العام التقديم عبر موقع موقع وزارة الخدمة المدنية على ان يبداء استقبال طلبات الوظائف إبتداء من يوم الأحد الموافق 4/11/1440 هـ الساعة 12 صباحا، وينتهي في تمام الساعة 12 مساء يوم الخميس الموافق 8/11/1440 هـ، عبر موقع جدارة .

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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