وزارة التجارة والاستثمار : تعلن عن 114 وظيفة إدارية للجنسين تعرف على الشروط ورابط التقديم

وظائف وزارة التجارة

يمكن التقدم الى الوظائف الادارية الخاصة بوزارة التجارة والاستثمار عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع التوظيف جدارة.

التأكد من صحة البيانات الموجودة، في حالة تواجد اختلاف فى البيانات يرجي تقديم إعتراض وسيتم دراسته من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية .

عند التأكد من صحة البيانات قم بالضغط على التقديم في الإعلانات الوظيفية .

فى حالة عدم تطابق اي طلب يتم إستبعاده فورا .

قم بتحديد الرغبان من خلال الدخول الى الاعلان والتأشير عليه لتقديم الطلب .

قم بأختيار من بين الوظائف المهلنة ثم إنقر على “حفظ الطلب” .

التخصصات المطلوبة :

يتم الترشيح على الوظائف المعلنة وفقا لشروط الوظائف لدي وزارة الخدمة المدنية يترشح حملة الثانوية للمرتبة الرابعة، اما حملة شهادة الدبلوم للمرتبة الخامسة، ويترشح للمرتبة السادسة حملة البكالوريوس، اما حملة الماجستير يتم ترشيحهم في المرتبة الثامنة، اما حملة شهادة الدكتوراه يتم ترشيحهم في المرتبه التاسعة .

يتم الأختيار حسب تصنيف الوظائف الاولوية لخريجي الدبلومات العليا، وخريجي درجة الماجستير .

والأولوية للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية .

يشترط وجود قرار معادلة من وزارة التعليم للخريجين والخريجات والحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية .

يشترط حضور اختبار القدرة المعرفية للمرتبة السادسة والسابعة للرجال .

يجب إجتياز المقابلا الشخصية .

يتم عملية مطابقة فى بيانات المرشحين للوظائف خلال اجراء المقابلات الشخصية .

فى حالة عدم انطباق البيانات او عدم إجتياز المقابلة سيتم إستبعا المرشح من الوظائف .

على ان يتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من المقابلات الشخصية ومطابقة البيانات .

ويأخد فى الاعتبار ان البيانات التي يتم إضافتها على موقع جدارة هي مسؤلية المتقدمين .

وسوف يتم الإعلان عن اسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار .

يمكن الاطلاع على الوظائف المعلن عنها عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار

ويمكن الاطلاع على الإرشادات والتعليمات على موقع وزارة الخدمة المدنية عبر جدارة، وقراءتها جيدا قبل التقدم لطلب الوظائف لتفادي الوقوع في الأخطاء التي تؤثر على عملية الترشيح للوظائف المعلنة .