وزارة التعليم : اعتماد سلسلة McGrow Hill للغة الانجليزية بجميع المراحل التعليمية

أعتدت وزارة التعليم في المملة العربية السعودية سلسلة واحدة للغة الإنجليزية في كافة المراحل الدراسية، في كافة المناطق وهي تعتبر أحد السلاسل الثلاثة المعتمدة سابقا ووضحت الوزارة أن منهج اللغة الإنجليزية يتكون من ثلاثة سلاسل بكل المراحل وتم توحيدها حاليا إلي سلسلة واحدة وفقا لأحدث الأساليب والنظريات، ويأتي توحيد المنهج بهدف مراجعة وتكثيف الجهود في التطوير والتركيز علي سلسة واحدة فقط.

وزارة التعليم

للمناطق كلها وتيسير التواصل بين شركة نشر واحدة ووزارة التعليم، وعد اختلاف كتاب اللغة الإنجليزية علي كل من المعلم والطالب في حالة الانتقال من منطقة إلي أخري، وهذا كان يؤثر علي اختلاف المنهج ونوع المهارات واندماجه مع زملائه ومدي فهمه،و وتعلم وزارة التعليم لعمل نقلة نوعية في تعليم اللغة الإنجليزية.

McGrow Hill

لتكون السلسلة شاملة المناهج ويستطيع الطالب مواكبة وتيرة التطورات المحلية والعالمية بهدف توفير وسيلة فعالة تحقق أهداف السياسة التعليمية على نحو متكامل من خلال تضمين المناهج للقيم الإسلامية المتعارف عليها والاتجاهات الإجابية والمهارات اللازمة للتعلم والعمل المنتج والمواطنة.

سلسلة مقررات Macmillan.

سلسلة مقررات McGraw Hill.

سلسلة مقرراتMM Publication.

والسلسلة التي تم توحيدها هي McGrow Hill.

مع تضمين التوجهات الإجابية في بناء المناهج ومهارات التفكير وحل المشكلات والتعلم التعاوني والذاتي والتواصل مع مصادر المعرفة، وتنمية مهارات الأداء والتركيز علي التعلم والممارسة للأنشطة فعليا، وتفاعل مع التطورات التكنولوجية الحديثة، في ظل الثورة المعلوماتية.