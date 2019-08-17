وزارة التعليم السعودية تعلن عن حاجتها لأكثر من 10 ألاف لشغل إحدى الوظائف

ضمن سعي الحكومة السعودية لتطوير مجال رياض الأطفال أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لوظيفة “موظفة خدمات”، وذلك في عدد كبير من مدن ومحافظات المملكة، وقد حددت الإدارة العامة للطفولة عن أن تلك الوظيفة متاحة لـ 10028 من الخريجين والخريجات، سوف يتم تعيين 10007 منهم على المستوى الرابع، بينما الـ 21 المتبقين سوف يتم تسكينهم على المستوى الثاني، على أن يتم التقديم لراغبي الإلتحاق بتلك الوظيفة من الآن في حالة إنطباق الشروط التي تم الإعلان عنها على موقع الوزارة.

شروط وظائف وزارة التعليم السعودية

1- أن تكون سعودية الجنسية، وحاصلة على الثانوية العامة.

2- اجتياز الكشف الطبي، والمقابلة الشخصية.

3- ليس لديها أي مشاكل أمنية أو سوابق.

4- الموافقة على القيام بمهام تلك الوظائف وهي كالتالي :

1. مرافقة الأطفال من وإلى بوابة المدرسة.

2. عدم السماح لأي طفل اطالب لة) بالخروج من المدرسة

أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن خطي من الإدارة.

3. مشاركة المناوبات في الحفاظ على أمن وسلامة (الطفل

الطالب /ة قبل وبعد الدوام الرسمي.

4. التعامل مع الأطفال حسب الأساليب التربوية لرياض

الأطفال.

5. مرافقة الأطفال إلى دورات المياه وتقديم المساعدة عند

اللزوم.

6. تهيئة الملعب الداخلي الخارجي قبل خروج الأطفال للعب

وفق النظام المتبع في المدرسة.

7. القيام بدورها المحدد في خطة الإخلاء المدرسي في

الحالات الطارئة.

8. التأكد من خلو المدرسة من جميع الأطفال الطلاب

الطالبات في نهاية الدوام المدرسي.

9. القيام بأي مهام تكلف بها في مجال اختصاص عملها.

هذا وهناك مميزات جيدة لهذه الوظيفة تتمثل في رواتب مجزية وأجازات مدفوعة الأجر، وكذلك تأمين طبي على مستوى عالي، كما حددت الوزارة الرابط وهو albilad-careers.com/app-landing الذي يمكن من خلاله التقديم لتلك الوظيفة، في حالة توافق الشروط السابق ذكرها مع المتقدم وكذلك في حالة قدرته على القيام بالمهام المطلوبة منه.