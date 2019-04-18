وزارة التعليم السعودية تعلن المواعيد الجديدة لبداية العام الدراسي 1441 وإجازة الإداريين والمعلمين

أعلنت اليوم الخميس وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن المواعيد الجديدة لعودة العاملين في وزارة التعليم بالسعودية للعام الدراسي الجديد، حيث قامت الوزارة بالإعلان اليوم عن خريطة عودة الهيئة الإدارية من الإجازة، وأيضاً موعد عودة المعلمين والمعلمات وعودة الطلاب للمدراس من جديد.

وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قام أمس الأربعاء بالتغريد حول موعد عودة الإداريين لعملهم بعد إنقضاء إجازة عيد الأضحي المبارك، من أجل استقبال الموسم الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ في يوم الثاني من محرم 1441 هجرياً، والذي سيوافق الأول من سبتمبر من العام الميلادي الجاري.

إجازة العاملين الإداريين والمعملين بوزارة التعليم

وكان وزير التعليم قد قام بتعديل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ممن لايمارسون مهنة التدريس، لتكون إجازتهم السنوية بداية من نهاية يوم الاثنين الثامن من شهر رمضان القادم، والذي سيوافق الثالث عشر من مايو، على أن تكون عودتهم للعمل بصورة طبيعية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، أي في يوم السابع عشر من ذي الحجة من العام الهجري الحالي، والذي سيوافق الثامن عشر من أغسطس من العام الميلادي الحالي.

أما بالنسبة لإجازة المعلمين والمعلمات فمن المقرر أن تنتهي في يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة من العام 1440 والموافق 25 أغسطس من عام 2019 الميلادي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1441 بالمملكة العربية السعودية

وعن موعد عودة الطلاب للدراسة في العام الدراسي القادم 1441 هجرياً، فقد تقرر أن تكون بداية العام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية في اليوم الثاني من شهر المحرم من العام الهجري 1441 والموافق للأول من شهر سبتمبر من عام 2019، على أن تكون عودة التلاميذ لكافة المدراس، وأيضاً عودة ملعمي الندب.

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