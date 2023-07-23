وزارة التعليم تعلن عن فتح باب التقديم للوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لـ 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وذلك في إطار تعزيز جودة التعليم وتلبية احتياجات القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية،

رابط التقديم لوظائف وزارة التعليم السعودية

لتسهيل عملية التقديم على هذه الوظائف، يمكن الدخول إلى المنصة الوطنية للتوظيف “جدارات”.

تاريخ بدء التقديم وانتهائه على وظائف وزارة التعليم

تحددت يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023م الساعة 9:00 صباحا كموعد لبدء التقديم على الوظائف المعلنة، وستستمر فترة التقديم حتى يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023م الساعة 11:00 مساء، يرجى من المتقدمين الالتزام بالفترة المحددة للتقديم وعدم تجاوزها.

شروط التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية

يجب على المتقدمين الاطلاع على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية المعلنة، حيث يجب توافر الشروط اللازمة لكل وظيفة حسب التخصص المطلوب. يرجى التأكد من توفير جميع الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم قبل إتمام الطلب. توفر الوزارة فرصة التعويض للمتقدمين الآخرين المؤهلين في حال عدم اجتياز بعض المتقدمين للمراحل الأولية بنجاح، وسيتم اختيارهم وفقًا لنتائجهم بعد إتمام المقابلات الشخصية.

التخصصات المتاحة في الوظائف الشاغرة

يعلن عن توفر وظائف تعليمية في التخصصات التالية: رياضيات، كيمياء، فيزياء، أحياء، لغة انجليزية، حاسوب آلي، وإدارة. نأمل من المهتمين بالتقديم لهذه الوظائف التحقق من استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه، وتقديم طلباتهم وفقًا للإرشادات المحددة في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، تلك الوظائف تمثل فرصًا هامة للتطوير المهني والمساهمة في تقديم التعليم الجودة في المملكة العربية السعودية.

الإدارات التعليمية المتاحة للتقديم

تتوفر الوظائف في مجموعة من الإدارات التعليمية في مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية، مما يتيح فرصة للراغبين في التقديم للعمل في المجال التعليمي في مدن مثل الرياض، جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الشرقية، الدوادمي، الرس، الأحساء، الأفلاج، والعديد من المناطق الأخرى.

التخصصات المطلوبة

تم الإعلان عن العديد من الوظائف الشاغرة في مجال التعليم، والتي تشمل تخصصات متنوعة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم في المملكة. الوظائف المعلن عنها تتضمن التخصصات التالية: