وزارة التعليم تعلن عن 10456 وظيفة شاغرة عبر جدارة وهنا رابط التقديم

أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ – 1441هـ، وكانت وزارة الخدمة المدنية -المسؤولة عن الوظائف الحكومية في السعودية- أفادت، بحسب تقارير محلية، بأنها لن تعلن عن أي وظائف شاغرة خلال العام الجديد كما كان يتم سنوياً من إعلان للوظائف التعليمية، والصحية، والهندسية، والإدارية، وذكرت تقارير حينها أن وزارة الخدمة المدنية أرجعت ذلك إلى منحها بعض الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكنها من شغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها، وذلك للمرتبة العاشرة فما دون، وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت مؤخراً أنها بدأت في منح صلاحيات التوظيف لوزارات الصحة، والتعليم، والنقل، والحج والعمرة، والاتصالات، وتقنية المعلومات، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، وذلك أسوة بالجهات التي مُنحت تلك الصلاحية في السابق كوزارة العدل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، الأستاذ مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص، وأكد العصيمي على ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية، وأشار العصيمي إلى أن التقديم على الوظائف للرجال والنساء سوف يبدأ اعتبارًا من العاشرة صباحًا من يوم الأربعاء 17 رمضان الجاري وحتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني هنا.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالوظائف التعليمية، وأن يكون التقديم خلال الموقع والمدة المحددين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق، وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.