وزارة التعليم..طريقة التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور

أتاحت وزارة التعليم السعودية التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات من خلال موقع نظام نور الذي يوفر عدة خدمات إلكترونية من أجل تسهيل الأمور التعليمية سواء للطلاب والمعلمين، حيث أعلنت الوزارة اليوم عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه متاح التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي معاً دون تعارض، بينما يتم إلغاء النقل الداخلي آلياً في حالة التأكد من رغبات النقل الخارجي.

وكانت وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق عن الجدول الزمني لمتابعة أعمال وتحديث حركة النقل، وذلك من خلال رابط مواعيد التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات 1441 عبر رابط نظام نور

كما يتيح نظام نور تقديم الاعتراض والتظلم إلكترونياً، فيما تهدف حركة النقل لمنع تكدس المعلمين والمعلمات في المدارس، وجاءت هذه الخدمة من أجل رفع مستوى آليات سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

من خلال موقع نظام نور يمكن التقديم على حركة النقل الداخلي أو الخارجي عن طريق إدخال الرغبات بالخطوات التالية:-

أولاً يجب الدخول على موقع نظام نور.

اختار أيقونة خدمات شؤون المعلمين.

ثم رغبات النقل الخارجي.

ومنها ثم الموافقة على إقرار صحة البيانات.

إضافة الرغبات.

ثم إنهاء الطلب.

أوضحت وزارة التعليم أن عملية ادخال البيانات والرغبات لـ حركة النقل بشكل صحيح مما يساعد الإدارة على قبول الرغبات المقدمة.